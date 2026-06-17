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Accident cu bicicleta în Fălticeni: un copil de 12 ani, internat cu suspiciune de fractură craniană

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 11:08
Actualizat17 iun. 2026, 11:09

Un copil de 12 ani, din Fălticeni, a ajuns la spital cu răni serioase la cap după ce s‑a dezechilibrat și a căzut de pe bicicletă.

Un minor în vârstă de 12 ani a suferit răni la nivelul capului în urma unei autoaccidentări produse în seara zilei de 16 iunie, pe strada Ion Creangă din municipiul Fălticeni. Incidentul s‑a petrecut în jurul orei 19:00, când copilul, aflat pe bicicletă, a pierdut controlul direcției și a căzut pe carosabil, relatează presa locală.

Mama acestuia l‑a dus la Spitalul Municipal Fălticeni după ce a observat leziuni vizibile la nivelul capului. Medicul de gardă a dispus investigații radiologice, iar diagnosticul preliminar a indicat mai multe traumatisme, printre care și un hematom fronto‑parietal, suspiciune de fractură parietală dreaptă și escoriații la membrul superior drept. Minorul a fost internat pentru investigații suplimentare.

Polițiștii au verificat dacă accidentul ar fi putut implica un alt vehicul sau o posibilă agresiune, însă concluzia anchetei a fost că băiatul s‑a rănit singur, fără implicarea altor persoane.

Autoritățile reamintesc importanța purtării echipamentului de protecție, în special a căștii de bicicletă, pentru prevenirea accidentărilor grave în rândul copiilor.

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