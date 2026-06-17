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Social· 1 min citire
Accident cu bicicleta în Fălticeni: un copil de 12 ani, internat cu suspiciune de fractură craniană
Ambulanță
Publicat17 iun. 2026, 11:08
Actualizat17 iun. 2026, 11:09
Un copil de 12 ani, din Fălticeni, a ajuns la spital cu răni serioase la cap după ce s‑a dezechilibrat și a căzut de pe bicicletă.
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