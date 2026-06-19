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Social· 1 min citire
Impact violent pe un drum din Arad: un microbuz și un autoturism implicate. O victimă este resuscitată
Poliție/ Inquam Photos/ Cosmin Enache
Șapte persoane au fost implicate într-un accident produs, vineri dimineață, pe un drum județean din județul Arad, după ce un microbuz de transport persoane și un autoturism s-au ciocnit. Din primele informații, unul dintre șoferi este resuscitat de echipajele de prim-ajutor.
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