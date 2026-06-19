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Impact violent pe un drum din Arad: un microbuz și un autoturism implicate. O victimă este resuscitată

Poliție/ Inquam Photos/ Cosmin Enache

Poliție/ Inquam Photos/ Cosmin Enache

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:18

Șapte persoane au fost implicate într-un accident produs, vineri dimineață, pe un drum județean din județul Arad, după ce un microbuz de transport persoane și un autoturism s-au ciocnit. Din primele informații, unul dintre șoferi este resuscitat de echipajele de prim-ajutor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, accidentul s-a produs între localitățile Vladimirescu și Horia.

La locul accidentului au fost trimise echipaje de prim-ajutor de la Pompieri, SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean.

Potrivit ISU, în accident au implicate șapte persoane, șoferul microbuzului fiind în curs de resuscitare. Celelalte persoane implicate în accident sunt evaluate medical la fața locului, iar polițiștii fac cercetări.

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