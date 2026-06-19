Impact violent pe un drum din Arad: un microbuz și un autoturism implicate. O victimă este resuscitată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:18

Șapte persoane au fost implicate într-un accident produs, vineri dimineață, pe un drum județean din județul Arad, după ce un microbuz de transport persoane și un autoturism s-au ciocnit. Din primele informații, unul dintre șoferi este resuscitat de echipajele de prim-ajutor.

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