Coliziune violentă între două mașini, la Borșa. Nouă persoane, printre care și doi copii, la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 08:40

Un accident rutier extrem de grav s-a produs vineri dimineață în județul Maramureș. Nouă persoane, între care și doi copii, au ajuns la spital după o coliziune între două autoturisme produsă pe strada Dragoș Vodă din Borșa.

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