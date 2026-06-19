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Social· 1 min citire
Coliziune violentă între două mașini, la Borșa. Nouă persoane, printre care și doi copii, la spital
Accident Maramureș
Un accident rutier extrem de grav s-a produs vineri dimineață în județul Maramureș. Nouă persoane, între care și doi copii, au ajuns la spital după o coliziune între două autoturisme produsă pe strada Dragoș Vodă din Borșa.
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