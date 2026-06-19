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Coliziune violentă între două mașini, la Borșa. Nouă persoane, printre care și doi copii, la spital

Accident Maramureș

Accident Maramureș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 08:40

Un accident rutier extrem de grav s-a produs vineri dimineață în județul Maramureș. Nouă persoane, între care și doi copii, au ajuns la spital după o coliziune între două autoturisme produsă pe strada Dragoș Vodă din Borșa.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, trei echipaje de prim ajutor SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, relatează publicația emaramures.ro.

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs după ce un bărbat de 44 de ani a pătruns cu mașina pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani.

Toate cele nouă persoane implicate au fost evaluate medical la locul accidentului, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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