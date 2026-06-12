Analiză Politico: România la răscruce - PNL respinge guvernul Tomac, termenul constituțional bate la ușă

Sursă: Realitatea.net

Cu doar patru zile rămase până la termenul constituțional, premierul desemnat Eugen Tomac a suferit joi o lovitură majoră după ce Partidul Național Liberal a refuzat să îi acorde sprijinul pentru formarea unui guvern tehnocrat, potrivit unei analize Politico.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Tomac, europarlamentar în grupul Renew Europe, să formeze un guvern tehnocrat după ce coaliția centristă a picat în urma unui vot de neîncredere inițiat în mai de Partidul Social Democrat, în alianță cu formațiunea de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi că soluția propusă de Tomac „este o formulă de fațadă pentru a scuti PSD de responsabilitatea pe care o are pentru situația la care s-a ajuns” și a anunțat că partidul nu va susține acest demers, invocând lipsa sprijinului politic necesar implementării reformelor.

Tomac, obligat de constituție să prezinte componența guvernului până pe 14 iunie

Tomac are obligația constituțională de a prezenta componența guvernului până pe 14 iunie. Dacă nu reușește, Dan va trebui fie să reia negocierile de coaliție, fie să desemneze un alt premier. Presa română relatează că președintele ar lua în calcul refacerea coaliției prăbușite dacă misiunea lui Tomac eșuează, potrivit Politico .

„Miza de astăzi nu este cine dă lecții cui. Miza este dacă reușim să deblocăm impasul și să oferim țării un guvern funcțional, stabilitate și o direcție clară”, a declarat Tomac în replică la decizia PNL.

România se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar absența unui guvern stabil agravează situația. Dacă nu sunt finalizate reformele-cheie până în august, țara riscă să piardă aproximativ 11 miliarde de euro din fonduri europene. Analiștii avertizează că, în lipsa unui control al finanțelor publice, o retrogradare a ratingului de credit ar putea urma în scurt timp.

Tomac exclude formarea unui guvern cu sprijinul AUR

Tomac a exclus categoric formarea unui guvern cu sprijinul AUR. Dacă nu se formează niciun guvern după 60 de zile și două investituri eșuate, Constituția îi permite lui Dan să convoace alegeri anticipate, o variantă pe care președintele pare să o evite, dat fiind că sondajele indică un avans masiv al AUR.

„Mandatul meu este, în primul rând, să mențin direcția pro-occidentală a României și, în al doilea rând, să previn un posibil colaps economic”, a subliniat Dan miercuri.