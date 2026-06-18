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Social· 2 min citire
Apa din Curtea de Argeș, declarată potabilă după luni de criză. DSP Argeș a confirmat că probele îndeplinesc condițiile microbiologice
Apă
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat că analizele efectuate pe trei probe de apă recoltate în zona Curtea de Argeș au arătat că apa îndeplinește condițiile de potabilitate din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic, punând capăt unei crize care a afectat locuitorii orașului și ai trei comune învecinate de la sfârșitul anului trecut.
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