Apa din Curtea de Argeș, declarată potabilă după luni de criză. DSP Argeș a confirmat că probele îndeplinesc condițiile microbiologice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 22:19

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat că analizele efectuate pe trei probe de apă recoltate în zona Curtea de Argeș au arătat că apa îndeplinește condițiile de potabilitate din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic, punând capăt unei crize care a afectat locuitorii orașului și ai trei comune învecinate de la sfârșitul anului trecut.

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