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Apa din Curtea de Argeș, declarată potabilă după luni de criză. DSP Argeș a confirmat că probele îndeplinesc condițiile microbiologice

Apă

Apă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 22:19

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat că analizele efectuate pe trei probe de apă recoltate în zona Curtea de Argeș au arătat că apa îndeplinește condițiile de potabilitate din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic, punând capăt unei crize care a afectat locuitorii orașului și ai trei comune învecinate de la sfârșitul anului trecut.

Probele au fost prelevate pe 15 iunie de reprezentanții Serviciului de Control în Sănătate Publică din DSP Argeș, de la ieșirea din stația de tratare Cerbureni, dintr-o locuință particulară și din Piața Centrală a localității. Concluzia oficială a instituției este că „din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic, apa îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori".

Au fost totuși semnalate două neconformități: turbiditatea a înregistrat depășiri în proba de la ieșirea din stația Cerbureni (1,40 FNU), iar clorul rezidual liber a fost sub limita minimă admisă în proba din Piața Centrală (0,07 mg/l).

Golirea lacului Vidraru a făcut ca apa să fie plină de bacterii și nămol

Criza a izbucnit la sfârșitul anului trecut, odată cu începerea lucrărilor la Barajul Vidraru. Golirea lacului a făcut ca apa ajunsă în stație să fie încărcată cu bacterii și nămol, afectând grav instalațiile stației de tratare.

La începutul acestui an, DSP Argeș a dispus oprirea apei potabile după confirmarea prezenței bacteriei Clostridium perfringens în rețeaua publică, interzicând atât consumul, cât și utilizarea apei în scop menajer sau pentru igienă personală.

În februarie, Guvernul a aprobat o derogare care autoriza autoritățile locale să finanțeze de urgență obiective de investiții noi, iar pe 27 martie au început lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeș.

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