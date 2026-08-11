Generalul Virgil Bălăceanu, avertisment după dronele distruse lângă Neptun Deep. Marele pericol pentru România

Publicat 11 aug. 2026, 20:31 Sursă Realitatea PLUS

Prezența celor două drone descoperite în apropierea platformei Neptun Deep trebuie analizată inclusiv din perspectiva riscurilor de securitate pentru unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale României, consideră generalul în rezervă Virgil Bălăceanu.

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