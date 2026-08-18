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Incendiu de amploare în Delta Dunării: 700 de hectare de vegetație, afectate pe Ostrovul Babina: intervin pompierii VIDEO

Incendiu/ Captură video

Incendiu/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:42

Pompierii intervin încă de luni după-amiaza pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit în zona Ostrovul Babina, din județul Tulcea. Focul a afectat aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier.

Potrivit ISU Tulcea, salvatorii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea acționează cu o șalupă multirol pentru identificarea și lichidarea focarelor de incendiu. La intervenție participă și personal al Ocolului Silvic, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche.

Pompierii încearcă să limiteze extinderea focului

Echipajele acționează în continuare pentru localizarea focarelor și împiedicarea propagării incendiului către alte zone. Intervenția este dificilă din cauza specificului zonei, iar misiunea se află în dinamică.

ISU Tulcea precizează că echipele de intervenție continuă operațiunile până la lichidarea incendiului și limitarea efectelor acestuia.

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