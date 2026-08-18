Incendiu de amploare în Delta Dunării: 700 de hectare de vegetație, afectate pe Ostrovul Babina: intervin pompierii VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:42

Pompierii intervin încă de luni după-amiaza pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit în zona Ostrovul Babina, din județul Tulcea. Focul a afectat aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier.

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