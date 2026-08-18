Reducerile de 50% au lăsat un magazin din Oradea ca după bombardament. Pantofi, haine și cutii aruncate peste tot VIDEO

O campanie de reduceri de 50% a transformat cumpărăturile dintr-un magazin de articole sportive din Oradea într-o adevărată goană după chilipiruri. După ce clienții au luat la rând produsele aflate la promoție, în urma lor au rămas rafturi răscolite, cutii de încălțăminte desfăcute, haine aruncate și accesorii abandonate pe podea.
Imaginile surprinse după trecerea valului de cumpărători au ajuns pe rețelele sociale și au provocat numeroase reacții. Printre comentariile celor care au văzut filmarea s-a numărat și întrebarea „Unde a dispărut bunul-simț?”, în condițiile în care unii clienți nu au mai pus produsele la loc după ce au renunțat să le cumpere.
Reducerea de 50% a atras cozi și aglomerație
Magazinul a fost foarte aglomerat în ultimele zile, după ce au fost anunțate reduceri de 50% la toate produsele. Goana după produsele la jumătate de preț a lăsat însă în urmă și o imagine complet diferită de cea a unui magazin ordonat. Mai multe articole au fost scoase din locurile lor și abandonate în diverse zone ale magazinului.
Pantofii au fost scoși din cutii, hainele au fost răvășite, iar accesorii și alte produse au ajuns pe podea.
Magazinul pare trecut printr-o furtună
Urmele „vânătorii” de chilipiruri pot fi văzute într-un clip filmat după ora închiderii și publicat pe grupul de Facebook „Oradea suntem noi”.
În imaginile respective, magazinul pare să fi fost trecut printr-o adevărată furtună. Pe podea se văd numeroase cutii de încălțăminte, unele dintre ele deschise și golite, în timp ce hainele și accesoriile sunt lăsate în dezordine.
Cutiile și produsele care nu au fost cumpărate nu au mai ajuns înapoi la locul lor, astfel că angajații au avut de pus ordine după plecarea clienților.
Firește, nu toți cei care au mers la cumpărături au contribuit la situația surprinsă în filmare. Imaginile indică însă faptul că unii dintre clienți au răscolit rafturile și au lăsat în urmă produsele care nu le-au convenit.
„Dă-i românului reduceri, că el îți arată cine-i”
Filmarea a provocat numeroase comentarii în mediul online, iar unii dintre cei care au văzut imaginile au criticat comportamentul cumpărătorilor.
„Doamne ferește! Dă-i românului reduceri, că el îți arată cine-i! Ne lipsește încă multă educație și bun-simț”, a scris o internaută.
Reacțiile au readus în discuție comportamentul unor cumpărători în perioadele în care magazinele anunță reduceri importante și numărul clienților crește brusc.
Nu este primul episod provocat de reduceri
Imaginile din Oradea nu reprezintă un caz singular în România. În ultimii ani au mai existat situații în care reducerile și ofertele speciale au dus la aglomerații și îmbulzeli în magazine.
În octombrie 2023, inaugurarea unui mall din Craiova a atras sute de persoane încă înainte de deschiderea centrului comercial. Magazinele anunțaseră reduceri și oferte cu ocazia inaugurării, iar oamenii s-au adunat la intrare pentru a prinde cât mai repede promoțiile.
După deschiderea ușilor, cumpărătorii s-au grăbit către magazinele care pregătiseră ofertele speciale, iar imaginile surprinse atunci au arătat o adevărată îmbulzeală.
Un alt episod a avut loc în aprilie 2024, la Pitești. O campanie de reduceri organizată de un supermarket a atras un număr neobișnuit de mare de clienți.
Pentru evenimentul intitulat „Noaptea Albă”, magazinul anunțase reduceri de până la 30%. Oamenii au început să se adune în fața unității încă înainte de miezul nopții.
Odată început programul promoțional, aglomerația s-a transformat în îmbulzeală. Imaginile publicate de presa locală au arătat oameni care se grăbeau să intre printre primii pentru a prinde produsele la preț redus.