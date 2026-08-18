Reducerile de 50% au lăsat un magazin din Oradea ca după bombardament. Pantofi, haine și cutii aruncate peste tot VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:39

O campanie de reduceri de 50% a transformat cumpărăturile dintr-un magazin de articole sportive din Oradea într-o adevărată goană după chilipiruri. După ce clienții au luat la rând produsele aflate la promoție, în urma lor au rămas rafturi răscolite, cutii de încălțăminte desfăcute, haine aruncate și accesorii abandonate pe podea.

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