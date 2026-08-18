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Social· 1 min citire
Alertă în Bistrița-Năsăud: urs semnalat la Sărata. A fost emis mesaj RO-Alert
Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș
Locuitorii din localitatea Sărata, județul Bistrița-Năsăud, au fost avertizați marți după-amiază în legătură cu prezența unui în zonă. Jandarmii s-au deplasat la fața locului, iar populația a primit un mesaj RO-Alert.
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