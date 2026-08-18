Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Alertă în Bistrița-Năsăud: urs semnalat la Sărata. A fost emis mesaj RO-Alert

Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș

Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:55

Locuitorii din localitatea Sărata, județul Bistrița-Năsăud, au fost avertizați marți după-amiază în legătură cu prezența unui în zonă. Jandarmii s-au deplasat la fața locului, iar populația a primit un mesaj RO-Alert.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, echipaje ale Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) marți după-amiază au intervenit pentru supravegherea zonei și gestionarea situației.

Autoritățile le recomandă localnicilor să evite apropierea de animal, să nu încerce să îl hrănească sau să îl alunge și să respecte indicațiile transmise prin mesajul RO-Alert.

Peste 1.100 de urși, evaluați în județ

Prezența urșilor în apropierea localităților reprezintă o problemă cu care se confruntă în mod repetat locuitorii din Bistrița-Năsăud. În ultimele luni, mai multe exemplare au fost observate în zone locuite, inclusiv în gospodării sau în apropierea acestora.

Datele prezentate de autorități arată că, în 2026, în județ au fost evaluate 1.121 de exemplare de urs brun, cu 117 mai multe decât în anul precedent. În 2024 au fost numărați 944 de urși, în 2023 – 906, iar în 2022 – 879.

Căldura poate schimba comportamentul urșilor

Un studiu publicat în acest an arată că temperaturile ridicate reduc activitatea urșilor în timpul zilei și îi determină să fie mai activi în perioadele mai răcoroase, în special pe timpul nopții.

În perioadele de secetă și caniculă, animalele pot ajunge mai aproape de sate în căutarea hranei și a resurselor de apă, inclusiv în gospodării și livezi.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ursalerta ursRO-ALERTBistrița-Năsăud

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe