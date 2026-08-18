Alertă în Bistrița-Năsăud: urs semnalat la Sărata. A fost emis mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:55

Locuitorii din localitatea Sărata, județul Bistrița-Năsăud, au fost avertizați marți după-amiază în legătură cu prezența unui în zonă. Jandarmii s-au deplasat la fața locului, iar populația a primit un mesaj RO-Alert.

Distribuie articolul