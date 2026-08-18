Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Doi tineri din Medgidia, reținuți după ce au amenințat un bărbat și i-au distrus mașina și poarta
Rețineri
Publicat18 aug. 2026, 12:27
Actualizat18 aug. 2026, 12:47
Doi tineri din Medgidia, de 20 și 22 de ani, au ajuns în arest după un conflict cu un bărbat de 58 de ani. Cei doi l-ar fi amenințat, apoi i-ar fi avariat mașina și poarta casei.
Citește și
- 12:42Șoferii au găsit un nou cod pe Waze pentru a semnala prezența poliției. Ce simboluri folosesc acum
- 12:41Mașină, în flăcări în fața Spitalului de Urgență din Baia Mare: intervin pompierii
- 12:07Fermierii anunță un protest de amploare pe 15 septembrie, în fața Guvernului: „Au făcut din România o batjocură”
- 12:02Corpul de control ajunge la Metrorex după trei luni de facturi neachitate. Nota de plată este de 1 milion de euro pe lună
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News