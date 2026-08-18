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Doi tineri din Medgidia, reținuți după ce au amenințat un bărbat și i-au distrus mașina și poarta

Rețineri

Rețineri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 12:27
Actualizat18 aug. 2026, 12:47

Doi tineri din Medgidia, de 20 și 22 de ani, au ajuns în arest după un conflict cu un bărbat de 58 de ani. Cei doi l-ar fi amenințat, apoi i-ar fi avariat mașina și poarta casei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia au fost sesizați în 17 august cu privire la incident.

„Astfel, la data de 17 august, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict verbal, persoanele cercetate ar fi amenințat cu acte de violență un bărbat, de 58 de ani. De asemenea, cei doi tineri ar fi provocat distrugeri porții de acces a unui imobil din municipiul Medgidia, unde domiciliază persoana vătămată, fapt care ar fi creat o stare de temere și indignare persoanelor aflate în interior”, au transmis polițiștii constănțeni.

În urma conflictului, cei doi tineri ar fi avariat și autoturismul bărbatului de 58 de ani.

Polițiștii i-au reținut pe cei doi pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în vederea dispunerii unor măsuri preventive. Cei doi sunt cercetați pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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