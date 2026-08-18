Doi tineri din Medgidia, reținuți după ce au amenințat un bărbat și i-au distrus mașina și poarta

Publicat 18 aug. 2026, 12:27 Actualizat 18 aug. 2026, 12:47

Doi tineri din Medgidia, de 20 și 22 de ani, au ajuns în arest după un conflict cu un bărbat de 58 de ani. Cei doi l-ar fi amenințat, apoi i-ar fi avariat mașina și poarta casei.

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