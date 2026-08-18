Incendiu de amploare în Mehedinți: peste 20 de hectare de pășune și pădure, afectate: intervin pompierii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 15:07

Intervenție contracronometru pentru pompieri în localitatea Podeni, județul Mehedinți, unde un incendiu izbucnit la vegetație uscată s-a extins la fondul forestier. Aproximativ 13 hectare de pășune și opt hectare de litieră forestieră au fost afectate, iar echipele de intervenție încearcă să împiedice extinderea focarelor.

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