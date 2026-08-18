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Incendiu de amploare în Mehedinți: peste 20 de hectare de pășune și pădure, afectate: intervin pompierii

Incendiu Mehedinți/ Captură foto Mehedinți Plus

Incendiu Mehedinți/ Captură foto Mehedinți Plus

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 15:07

Intervenție contracronometru pentru pompieri în localitatea Podeni, județul Mehedinți, unde un incendiu izbucnit la vegetație uscată s-a extins la fondul forestier. Aproximativ 13 hectare de pășune și opt hectare de litieră forestieră au fost afectate, iar echipele de intervenție încearcă să împiedice extinderea focarelor.

La fața locului acționează pompieri de la Secția Orșova și Detașamentul Drobeta-Turnu Severin, sprijiniți de autoritățile locale și de localnici.

Incendiul se manifestă în prezent la nivelul litierii forestiere, pe o suprafață estimată la aproximativ cinci hectare. Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea focarelor și pentru limitarea propagării acestora.

Intervenție dificilă în zona împădurită

Operațiunile sunt îngreunate de suprafața mare afectată și de faptul că focul a ajuns în zona forestieră. Pompierii continuă să acționeze pentru ca flăcările să nu se extindă către alte suprafețe.

Situația este în dinamică, iar suprafața afectată ar putea fi reevaluată pe măsură ce intervenția avansează.

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