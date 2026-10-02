Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru șoferi. Mașinile poluante vor avea interzis în centrul Bucureștiului

Publicat 2 oct. 2026, 22:51 Sursă Agerpres

Bucureștiul pregătește un calendar prin care accesul celor mai poluante mașini va fi restricționat treptat, începând din toamna anului 2027. Planul Primăriei Capitalei vizează, în etape, autoturismele de la norma non-Euro până la Euro 5, iar primele interdicții ar urma să se aplice în centrul orașului.

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