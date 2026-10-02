Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru șoferi. Mașinile poluante vor avea interzis în centrul Bucureștiului
Mașinile poluante vor avea interzis în centrul Bucureștiului
Bucureștiul pregătește un calendar prin care accesul celor mai poluante mașini va fi restricționat treptat, începând din toamna anului 2027. Planul Primăriei Capitalei vizează, în etape, autoturismele de la norma non-Euro până la Euro 5, iar primele interdicții ar urma să se aplice în centrul orașului.
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că municipalitatea intenționează să elaboreze până la sfârșitul anului 2026 o Hotărâre a Consiliului General care să stabilească concret regulile. Calendarul prezentat începe la 1 noiembrie 2027 și se întinde până în 2032.
„A sosit timpul ca Bucureştiul să intre în clubul oraşelor care fac ceva. Noi nu am făcut nimic. Absolut nimic. Aerul în Bucureşti ne otrăveşte”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.
Din 2027 sunt vizate mașinile non-Euro
Prima etapă a programului ar urma să înceapă la 1 noiembrie 2027. Atunci, autoturismele non-Euro nu vor mai putea circula în zona centrală a Bucureștiului.
În datele prezentate de municipalitate, citate de Agerpres, în București și județul Ilfov sunt înmatriculate aproximativ 2,9 milioane de vehicule, dintre care aproape 1,3 milioane sunt considerate vechi și foarte poluante. Aproximativ 460.000 de vehicule au între 22 și 35 de ani și se încadrează în categoriile non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3. Alte aproximativ 835.000 de vehicule au între 17 și 21 de ani și respectă norma Euro 4.
În materialul prezentat de Primăria Capitalei, aproximativ 80.507 autoturisme non-Euro, adică în jur de 3% din parcul auto, sunt fabricate înainte de 1991-1992.
Acestea vor fi primele mașini afectate de restricții, accesul lor urmând să fie blocat în zona centrală începând cu 1 noiembrie 2027.
Din 2028, interdicția pentru non-Euro se extinde în tot orașul
La un an după prima etapă, restricțiile ar urma să devină mai dure.
De la 1 noiembrie 2028, autoturismele non-Euro nu ar mai putea circula pe întreg teritoriul Capitalei. În același timp, în zona centrală ar urma să fie introduse restricții și pentru mașinile Euro 1.
În cazul acestei categorii sunt menționate aproximativ 1.764 de autoturisme, fabricate înainte de 1995.
Calendarul prezentat de Primăria Capitalei prevede extinderea succesivă a restricțiilor către următoarele norme de poluare.
Euro 2, Euro 3 și Euro 4 intră pe rând în program
Etapele următoare sunt programate anual, fiecare adăugând o nouă categorie de vehicule.
De la 1 noiembrie 2029, mașinile Euro 2 ar urma să fie restricționate în zona centrală. În același timp, vehiculele non-Euro și Euro 1 ar urma să aibă restricții pe întreg teritoriul Bucureștiului.
De la 1 noiembrie 2030, restricțiile din zona centrală ar urma să se extindă la autoturismele Euro 3. În afara zonei centrale, interdicțiile ar urma să vizeze mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2.
Un an mai târziu, de la 1 noiembrie 2031, autoturismele Euro 4 ar urma să fie incluse în restricțiile din zona centrală.
Ultima etapă este programată pentru 1 noiembrie 2032. Atunci, și mașinile Euro 5 ar urma să fie restricționate în centrul Bucureștiului, în timp ce autoturismele non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3 ar urma să aibă restricții pe întreg teritoriul Capitalei.
Prin urmare, planul municipalității nu prevede o interdicție generală aplicată tuturor mașinilor poluante dintr-o singură etapă, ci o extindere progresivă a zonelor și categoriilor de vehicule vizate.
Cum vor fi depistate mașinile care nu respectă regulile
Pentru verificarea respectării restricțiilor, Primăria Capitalei intenționează să folosească sisteme de monitorizare video și să mărească implicarea Poliției Locale.
Ciprian Ciucu a spus că urmărește ca mașinile vizate să poată fi identificate automat în trafic, fără ca verificarea să depindă exclusiv de oprirea vehiculului de către un echipaj.
„Eu o să insist prin creșterea capacității de acţiune a Poliției Locale și să putem folosi camere, ca să identifice în trafic automat astfel de maşini. Fără excepţii la instituţiile publice”, a punctat primarul general.
Astfel, sistemul de control ar urma să combine camerele de monitorizare cu acțiunile echipajelor Poliției Locale, în funcție de forma finală a regulamentului care va fi adoptat.
Primăria leagă măsurile de problema poluării din Capitală
Ciprian Ciucu susține că Bucureștiul trebuie să ia măsuri pentru reducerea poluării și să se alinieze practicilor adoptate în alte capitale europene. El a asociat problema calității aerului cu efecte asupra sănătății populației, în special asupra copiilor.
Planul municipalității nu se referă numai la traficul rutier. Programul multianual „AER 2030 ACASA” include și înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire pe bază de lemn, cărbune și alți combustibili solizi.
Pentru gospodăriile care folosesc asemenea sisteme este prevăzut sprijin pentru trecerea voluntară la soluții cu emisii reduse sau fără emisii. Programul vizează aproximativ 15.000 de gospodării din București, în cadrul unui efort național care urmărește înlocuirea a cel puțin 50.000 de sisteme de încălzire până în 2030.
Calendarul pentru mașini este însă cel care va afecta direct șoferii, primele restricții fiind programate pentru 1 noiembrie 2027, când autoturismele non-Euro ar urma să nu mai aibă acces în zona centrală a Capitalei.
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