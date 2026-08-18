Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Legea salarizării intră în linie dreaptă. Partidele primesc noua variantă, iar joi se întâlnesc cu liderii

Legea salarizării intră în linie dreaptă

Legea salarizării intră în linie dreaptă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 15:45
SursăRealitatea PLUS

Legea salarizării rămâne în lucru, iar discuțiile tehnice continuă pe mai multe fronturi, inclusiv în cursul zilei de mâine, conform surselor Realitatea PLUS. Partidele ar urma să primească cel mai probabil mâine o nouă formă a proiectului, pe care să o analizeze, urmând ca joi să aibă loc o nouă rundă de discuții cu liderii formațiunilor politice.

Dacă va fi obținut un consens politic asupra principalelor axe ale legii, proiectul va fi făcut public înainte de a fi depus în Parlament, în vederea convocării unei sesiuni extraordinare.

Discuțiile continuă la nivel tehnic

Elaborarea noii legi a salarizării presupune în această perioadă discuții tehnice care se desfășoară pe mai multe direcții. Acestea vor continua inclusiv mâine, înainte ca forma proiectului să ajungă la partidele politice pentru analiză.

Cel mai probabil, forma rezultată în urma acestor discuții va fi transmisă partidelor mâine. Liderii formațiunilor politice vor avea astfel posibilitatea să analizeze prevederile înaintea unei noi întâlniri programate joi.

Miza este obținerea unui acord politic asupra principalelor direcții ale legii

Noua rundă de discuții cu liderii partidelor este programată joi, iar evoluția proiectului depinde de existența unui consens politic asupra marilor axe ale legii salarizării.

În cazul în care acest consens va fi obținut, proiectul va fi făcut public înainte de depunerea sa în Parlament. Documentul urmează să ajungă în Legislativ în vederea unei sesiuni extraordinare.

Discuții constante cu Comisia Europeană

În paralel cu procesul de elaborare a legii, discuțiile cu Comisia Europeană continuă în mod constant în ceea ce privește marile jaloane din PNRR.

Legea salarizării s-a aflat, de asemenea, în discuțiile purtate cu oficialii europeni, în cadrul dialogului privind jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

legea salarizariicomisia europeanapnrr

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe