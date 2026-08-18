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Social· 2 min citire
Legea salarizării intră în linie dreaptă. Partidele primesc noua variantă, iar joi se întâlnesc cu liderii
Legea salarizării intră în linie dreaptă
Publicat18 aug. 2026, 15:45
SursăRealitatea PLUS
Legea salarizării rămâne în lucru, iar discuțiile tehnice continuă pe mai multe fronturi, inclusiv în cursul zilei de mâine, conform surselor Realitatea PLUS. Partidele ar urma să primească cel mai probabil mâine o nouă formă a proiectului, pe care să o analizeze, urmând ca joi să aibă loc o nouă rundă de discuții cu liderii formațiunilor politice.
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