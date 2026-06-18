650 de rampe de acces, montate gratuit la blocurile din Sectorul 3

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 18:13

Primăria Sectorului 3 a finalizat montarea a 650 de rampe de acces la intrările în blocuri. Lucrările au fost realizate gratuit pentru locatari și răspund unei nevoi concrete: accesul mai ușor în imobile pentru persoanele cu dizabilități, vârstnici, persoane aflate temporar în recuperare, părinți cu copii mici și locuitori care se deplasează cu dificultate.

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