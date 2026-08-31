Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Debitul Dunării scade din nou. Trei utilaje lucrează pentru redirijarea apei spre Cernavodă
Nivel Dunăre/ Profimedia
Trei utilaje de dragare intervin în zona Cernavodă pentru remodelarea albiei Dunării, în încercarea de a asigura debitul necesar repornirii reactoarelor centralei nucleare. Lucrările continuă, însă autoritățile nu pot indica deocamdată un termen de finalizare, în condițiile în care debitul fluviului rămâne mult sub valorile normale pentru această perioadă.
Citește și
- 14:49Apartament cu 2 camere sub 16.000 de euro, scos la licitație. ANAF a redus prețul la jumătate
- 14:23Primul oraș din România unde se va aplica noua lege pentru blocurile fără lift
- 13:47Aproape două tone de droguri, capturate în august. Bilanțul MAI pentru ultima lună de vară: ce spune Cătălin Predoiu
- 13:18MApN a făcut bilanțul: 11 incidente cu drone într-o săptămână. O dronă a intrat confirmat în spațiul aerian al României
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News