Parchetul Militar Iași a deschis ancheta în cazul crimei din Neamț. Un subofițer pompier este indicat drept autor

O crimă violentă petrecută în localitatea Barticești, comuna Botești, județul Neamț, a ajuns în atenția Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași. Procurorul militar de caz a dispus, la 31 august 2026, începerea urmăririi penale pentru omor calificat, după ce o tânără a fost găsită grav rănită pe o stradă din localitate și a murit ulterior la spital.
Ancheta a stabilit că victima prezenta plăci înjunghiate pe mai multe părți ale corpului, iar autorul indicat de cercetări este un subofițer pompier militar care a activat în cadrul unei unități militare din zona Moldovei. După atac, acesta ar fi plecat cu un autoturism, pe care l-a abandonat la aproximativ 11 kilometri de locul crimei.
Dosar penal pentru omor calificat la Barticești
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași a anunțat oficial că procurorul militar de caz a dispus începerea urmăririi penale la data de 31 august 2026.
Ancheta vizează infracțiunea de „omor calificat”, prevăzută și pedepsită de art. 188 alin. 1 Cod penal raportat la art. 189 alin. 1 lit. a și l Cod Penal.
Cazul a fost declanșat în seara de 30 august 2026, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Săbăoani au fost sesizați prin SNUAU 112 despre o tânără care se afla căzută pe strada Principală din satul Barticești, comuna Botești, județul Neamț.
Apelul a fost înregistrat la ora 22:38, iar la locul indicat au ajuns un echipaj de poliție și o ambulanță.
Femeia a fost preluată de echipajul medical și transportată la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Medicii au constatat ulterior decesul acesteia.
Victima prezenta mai multe răni provocate prin înjunghiere
În urma cercetărilor desfășurate după atac, anchetatorii au stabilit identitatea victimei și au constatat că aceasta prezenta plăci înjunghiate pe mai multe părți ale corpului.
Investigațiile au dus și la identificarea persoanei indicată drept autor al omorului. Este vorba despre un subofițer pompier militar, care a activat în cadrul unei unități militare din zona Moldovei.
În informațiile prezentate anterior despre caz, bărbatul era indicat ca fiind un subofițer al ISU Neamț, încadrat la detașamentul de pompieri din Roman. El avea 25 de ani și ar fi avut o relație sentimentală cu victima.
Suspectul ar fi plecat de la locul crimei cu mașina
După atac, militarul ar fi părăsit zona în care a fost comisă fapta la bordul unui autoturism.
Potrivit datelor comunicate de Parchetul Militar Iași, acesta a parcurs aproximativ 11 kilometri înainte de a abandona mașina în apropierea satului Pildești, comuna Cordun, județul Neamț.
Cercetările au continuat în aceeași zonă, unde a fost identificat și corpul neînsuflețit al militarului. Acesta și-a pus capăt zilelor prin spânzurare
Pe hainele acestuia au fost observate urme de substanță brun-roșiatică, despre care procurorii precizează că „pare a fi sânge”, precum și urme de nămol.
Camerele de supraveghere au surprins momentele dinaintea atacului
În primele etape ale anchetei, oamenii legii au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona în care a fost atacată femeia.
Din informațiile existente în dosar reiese că victima se afla în fața locului în care lucra când un autoturism a ajuns în apropierea sa.
Din mașină ar fi coborât un bărbat, care s-ar fi îndreptat către femeie. Imaginile ar fi surprins agresiunea fizică, urmată de mai multe lovituri aplicate cu un cuțit.
După atac, bărbatul ar fi plecat imediat de la fața locului, în timp ce femeia a rămas grav rănită pe trotuar.
Intervenția echipajelor după apelul la 112
Sesizarea transmisă prin numărul unic de urgență a mobilizat atât polițiști, cât și echipaje medicale.
Victima a fost găsită într-o stare extrem de gravă, inconștientă, după ce suferise răni provocate prin înjunghiere, inclusiv în zona gâtului.
Transportul la Spitalul Municipal de Urgență Roman nu a mai putut schimba evoluția cazului, medicii constatând decesul tinerei.
Parchetul Militar continuă cercetările
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