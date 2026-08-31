Parchetul Militar Iași a deschis ancheta în cazul crimei din Neamț. Un subofițer pompier este indicat drept autor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 11:17

O crimă violentă petrecută în localitatea Barticești, comuna Botești, județul Neamț, a ajuns în atenția Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași. Procurorul militar de caz a dispus, la 31 august 2026, începerea urmăririi penale pentru omor calificat, după ce o tânără a fost găsită grav rănită pe o stradă din localitate și a murit ulterior la spital.

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