Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Europa vrea să dubleze electricitatea. Seceta îi pune planul în pericol
Electricitate/ Captură video
Publicat31 aug. 2026, 11:07
SursăRealitatea PLUS
Europa vrea de două ori mai multă electricitate, dar are râuri tot mai mici. Criza Dunării izbucnește într-un moment în care Uniunea Europeană își propune să dubleze aproape ponderea electricității în consumul final de energie.
Citește și
- 11:17Parchetul Militar Iași a deschis ancheta în cazul crimei din Neamț. Un subofițer pompier este indicat drept autor
- 11:08Ghiozdanul prea greu poate afecta copiii. Semnele la care părinții trebuie să fie atenți la început de an școlar
- 10:45Revenirea la școală schimbă programul de somn al copiilor: cum îi ajutăm să revină la rutina obișnuită
- 10:05Adio bilete de trimitere pe hârtie! Schimbarea majoră pentru pacienți de la 1 septembrie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News