Migrația spre cazinourile online accelerată de inchiderea cazinourilor fizice

Publicat 31 aug. 2026, 15:07 Actualizat 31 aug. 2026, 15:50

La jumătatea secolului al XVIII-lea, termenul italian casino - un diminutiv al latinescului casa - desemna o „mică vilă” sau un pavilion rural destinat privatei relaxări, creat pentru muzică, dans și conversație. În 1820, scriitoarea Jane Waldie Watts nota că termenul începuse să fie aplicat reședințelor de vacanță, anexelor agricole și sălilor destinate jocurilor de cărți. Două secole mai târziu, acest spațiu al divertismentului își abandonează definitiv structurile din zidărie pentru a migra în mediul digital.

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