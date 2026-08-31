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Veste bună pentru șoferi și transportatori. Se deschid încă 47 de kilometri din Autostrada A7 | VIDEO
Foto/Arhivă
Vești bune pentru șoferi pe Autostrada Moldovei A7: tronsonul Adjud – Bacău, în lungime de 47,10 kilometri, a fost deschis oficial circulației. Noul lot se adaugă celor 194,52 kilometri deja funcționali între Ploiești și Adjud, conectând tot mai rapid capitala de nord-estul țării.
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