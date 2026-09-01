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Vrancea, zguduită de un nou cutremur, marți dimineață. Ce magnitudine a avut seismul

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 10:42
Actualizat1 sept. 2026, 10:44

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs marți dimineață dimineață în județul Vrancea. Seismul a avut loc la adâncimea de 30 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la ora 9:54, în județul Vrancea, la o adâncime de 30 de kilometri.

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a înregistrat în apropierea mai multor orașe. Seismul a avut loc la 18 kilometri sud de Focșani, 56 de kilometri nord de Buzău, 85 de kilometri sud de Bârlad, 88 de kilometri sud de Galați, 91 de kilometri sud de Brăila și 94 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe.

Zece cutremure în România de la începutul lunii august

De la începutul lunii august, în România s-au produs zece cutremure cu magnitudini cuprinse între 3 și 4,5 grade pe Richter. Cel mai puternic seism înregistrat în acest an a avut magnitudinea de 4,5 grade pe Richter. Cutremurul s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea.

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