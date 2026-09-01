Vrancea, zguduită de un nou cutremur, marți dimineață. Ce magnitudine a avut seismul

Publicat 1 sept. 2026, 10:42 Actualizat 1 sept. 2026, 10:44

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs marți dimineață dimineață în județul Vrancea. Seismul a avut loc la adâncimea de 30 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

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