Viceprimarul din Satu Mare a mers pe scuter cu un obuz activ până la Poliție. Oamenii legii au rămas înmărmuriți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 09:54

Un incident neobișnuit a avut loc în comuna Vama din județul Satu Mare, după ce un proiectil de artilerie descoperit în timpul unor lucrări a fost transportat cu scuterul până la postul de poliție. Obiectul fusese găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau la reabilitarea trotuarelor și a fost preluat ulterior de viceprimarul localității.

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