Viceprimarul din Satu Mare a mers pe scuter cu un obuz activ până la Poliție. Oamenii legii au rămas înmărmuriți

Un incident neobișnuit a avut loc în comuna Vama din județul Satu Mare, după ce un proiectil de artilerie descoperit în timpul unor lucrări a fost transportat cu scuterul până la postul de poliție. Obiectul fusese găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau la reabilitarea trotuarelor și a fost preluat ulterior de viceprimarul localității.
Proiectilul se afla printre materialele minerale folosite pe șantier, iar muncitorii l-au considerat inițial o simplă bucată de metal. Situația s-a schimbat după ce șeful de șantier a observat că obiectul ar putea fi muniție neexplodată.
Obiectul a fost găsit în timpul lucrărilor
Muncitorii care efectuau lucrările de reabilitare a trotuarelor au descoperit proiectilul printre materialele minerale. Pentru că nu și-au dat seama imediat despre ce este vorba, aceștia au scos obiectul din material.
Ulterior, șeful de șantier a remarcat că piesa ar putea fi o muniție neexplodată și a anunțat administrația locală.
Viceprimarul s-a deplasat la locul descoperirii, a preluat proiectilul și a decis să îl ducă la postul de poliție din localitate. Pentru transport a folosit un scuter.
Polițistul i-a cerut să îndepărteze imediat proiectilul
Ajuns la sediul Poliției, viceprimarul le-a arătat oamenilor legii obiectul pe care îl adusese de pe șantier.
Polițistul care l-a întâmpinat ar fi fost surprins de situație și i-ar fi cerut edilului să îndepărteze imediat proiectilul din zona sediului, potrivit informațiilor relatate de PresaSM.
În urma incidentului au fost chemați specialiștii pirotehniști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, pentru identificarea și ridicarea muniției.
Era un obuz de 75 de milimetri cu încărcătură
Verificările efectuate de pirotehniști au stabilit că obiectul era un obuz de artilerie de calibrul 75 mm.
Proiectilul era prevăzut cu încărcătură, iar manipularea acestuia trebuia făcută exclusiv de personal autorizat.
Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și urmează să fie transportată la depozitul specializat din Carei, unde va fi neutralizată.
Incidentul nu s-a soldat cu victime.
Ce trebuie făcut când este găsită muniție
Autoritățile atrag atenția că obiectele care ar putea fi muniție neexplodată nu trebuie atinse sau mutate, chiar dacă par vechi ori deteriorate.
În cazul unei astfel de descoperiri, zona trebuie izolată, iar autoritățile trebuie anunțate de urgență prin apel la 112. Manipularea, transportul și neutralizarea muniției trebuie realizate de specialiști autorizați.