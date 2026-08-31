Tăierea nucului din propria curte. Regula pe care proprietarii trebuie să o respecte, în caz contrar riscă o amendă colosală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 19:36

Ai un nuc uscat sau îmbătrânit în curte? Chiar dacă arborele se află pe proprietatea ta și reprezintă un pericol pentru casă sau pentru cei din jur, tăierea lui nu se poate face întotdeauna după bunul plac. În România, nucul beneficiază de un regim special, iar proprietarii trebuie să respecte anumite reguli înainte de a-l doborî. Vezi mai jos ce prevede legea și ce acte sunt necesare pentru tăierea unui nuc din curte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre taierea nuculuiamendaproprietar