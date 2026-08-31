Tăierea nucului din propria curte. Regula pe care proprietarii trebuie să o respecte, în caz contrar riscă o amendă colosală

Ai un nuc uscat sau îmbătrânit în curte? Chiar dacă arborele se află pe proprietatea ta și reprezintă un pericol pentru casă sau pentru cei din jur, tăierea lui nu se poate face întotdeauna după bunul plac. În România, nucul beneficiază de un regim special, iar proprietarii trebuie să respecte anumite reguli înainte de a-l doborî. Vezi mai jos ce prevede legea și ce acte sunt necesare pentru tăierea unui nuc din curte.
Când poate fi autorizată tăierea unui nuc uscat
Starea arborelui este chiar unul dintre criteriile prevăzute de lege pentru acordarea autorizației. Conform art. 17 din Legea pomiculturii, poate fi autorizată tăierea atunci când pomii sunt îmbătrâniți și prezintă ramuri uscate în proporție de 60% din coroană.
Așadar, un nuc foarte degradat poate îndeplini condițiile necesare pentru tăiere, însă proprietarul trebuie să parcurgă procedura legală înainte să folosească drujba.
Legea mai prevede alte două situații în care poate fi autorizată tăierea nucilor răzleți. Prima vizează pomii aflați într-un perimetru unde urmează să fie construite obiective de interes național sau de interes al comunității locale. A doua se referă la nucii amplasați pe aliniamentele drumurilor naționale, atunci când aceștia pun în pericol siguranța circulației rutiere.
Este importantă și o nuanță: legea nu spune că orice nuc care are câteva ramuri uscate poate fi automat eliminat. În cazul criteriului privind degradarea arborelui este indicat expres pragul de 60% din coroană.
Unde trebuie să ceri autorizația pentru tăiere
Cererea pentru tăierea unui nuc răzleț trebuie depusă la Direcția pentru Agricultură Județeană, iar pentru București la structura competentă pentru municipiu. Legea prevede că solicitarea trebuie făcută cu cel puțin o lună înainte de executarea tăierii.
După depunerea solicitării, specialiștii verifică situația și stabilesc dacă sunt îndeplinite criteriile legale pentru emiterea autorizației. Cu alte cuvinte, proprietarul nu decide singur dacă starea nucului justifică tăierea.
Această regulă este importantă mai ales în cazul unui nuc aparent uscat. Chiar dacă arborele nu mai produce fructe sau are o parte din coroană degradată, procedura de autorizare rămâne necesară.
Abia după obținerea aprobării tăierea poate fi făcută în condițiile prevăzute de lege.
Amenda poate ajunge la 10.000 de lei
Riscul financiar este considerabil pentru cel care ignoră procedura. Legea pomiculturii prevede că defrișarea fără autorizație a nucilor sau castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenție.
Amenda este cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. Sancțiunea este prevăzută la art. 28 din Legea nr. 348/2003.
Regula poate surprinde tocmai pentru că se aplică și nucului aflat pe proprietate privată. Articolul 17 precizează expres că tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomilor răzleți se face pe baza autorizației „indiferent de proprietar”.
Așadar, argumentul că nucul se află în curtea casei și nu pe domeniul public nu elimină obligația obținerii autorizației.
Nucul din curte nu are același regim ca orice pom fructifer
Reglementarea este importantă și pentru că nu trebuie extinsă automat la orice pom din grădină. Legea stabilește prevederi speciale pentru nuc și castanul comestibil, iar în cazul nucilor răzleți există procedura distinctă de autorizare descrisă mai sus.
În practică, dacă ai un nuc care s-a uscat aproape complet, primul lucru pe care trebuie să-l faci nu este să îl tai, ci să te adresezi Direcției pentru Agricultură competente și să ceri autorizarea intervenției.
Dacă arborele este îmbătrânit și are cel puțin 60% din coroană formată din ramuri uscate, situația se regăsește printre criteriile prevăzute expres de lege pentru autorizarea tăierii.
Concluzia este simplă: nici măcar un nuc uscat din propria curte nu ar trebui tăiat fără parcurgerea procedurii legale. În caz contrar, o operațiune făcută pentru a elimina un pom degradat poate ajunge să coste între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit sursei.