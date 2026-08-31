Procurorul Dosarului Revoluției, clarificări în cazul Pahonțu: ”Nu a participat la reprimare”

Cătălin Ranco Pițu, procurorul care a instrumentat Dosarul Revoluției, a vorbit despre rolul lui Lucian Pahonțu în evenimentele din decembrie 1989, după acuzațiile lansate în spațiul public privind implicarea acestuia în reprimarea sângeroasă a manifestanților. Fostul șef al Secției Parchetelor Militare a precizat pentru presă că Pahonțu a fost trimis în teren în seara de 21 decembrie, însă plutonul său a fost dislocat în zona restaurantului Cina, nu la Baricada de la Intercontinental, și a susținut că în dosar nu au existat probe că acesta ar fi tras în manifestanți sau că ar fi participat direct la represiune.
Procuror: Nu există probe că Pahonțu a tras în manifestanți
Procurorul militar care a instrumentat Dosarul Revoluției și care a semnat rechizitoriul în acest dosar a declarat pentru publicația RFI.fr că Lucian Pahonțu a fost trimis în teren, însă militarii săi au fost dislocați în zona Ateneului Român.
”Generalul Pahonțu, în propria declarație, a arătat exact ce a făcut în zilele de 21 și 22 decembrie 89. În 21 seara, după orele 20, a primit ordin să iasă în diverse locații din București. Chiar el spune că împreună cu colegii lui de la vremea respectivă au fost dislocați în zona restaurantului Cina. Asta este în apropierea Ateneului Român, dar că nu a intrat în contact sub nici o formă cu manifestanții care se aflau în zonă și care se doreau a fi dispersați”, a declarat fostul șef militar pentru presă.
Ranco Pițu a precizat că, potrivit probelor administrate în dosarul Revoluției, Pahonțu nu a intrat în contact cu manifestanții și nu a fost implicat direct în acțiunile de reprimare.
Mai mult, procurorul a declarat că nu există în dosarul Revoluției probe care să îl pună în postura de militar care a tras în oameni sau care a acționat împotriva manifestanților.
Procurorul Dosarului Revoluției: Pahonțu nu a participat la reprimare
Ranco Pițu a explicat pentru publicația Rfi.fr că simplul fapt că un militar s-a aflat într-un dispozitiv trimis în stradă nu a însemnat automat că acesta a participat la represiune.
În cazul lui Pahonțu, procurorul a concluzionat că, pe baza probelor pe care le-a analizat, acesta nu a participat concret la reprimarea revoluționarilor.
De asemenea, Pițu a precizat că Pahonțu nu a fost cercetat în Dosarul Revoluției, iar probele administrate în anchetă nu au indicat implicarea sa directă în comiterea unor infracțiuni.
Declarațiile procurorului au venit după investigațiile presei române, care a susținut că Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune și că a participat la evenimentele din zona Intercontinental.
În schimb, potrivit informațiilor prezentate de Ranco Pițu, probele din Dosarul Revoluției au indicat că plutonul din care făcea parte Pahonțu fusese dislocat în zona restaurantului Cina, nu la Baricada de la Intercontinental.