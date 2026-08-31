Procurorul Dosarului Revoluției, clarificări în cazul Pahonțu: ”Nu a participat la reprimare”

Publicat 31 aug. 2026, 18:01 Actualizat 31 aug. 2026, 18:02 Sursă Realitatea PLUS

Cătălin Ranco Pițu, procurorul care a instrumentat Dosarul Revoluției, a vorbit despre rolul lui Lucian Pahonțu în evenimentele din decembrie 1989, după acuzațiile lansate în spațiul public privind implicarea acestuia în reprimarea sângeroasă a manifestanților. Fostul șef al Secției Parchetelor Militare a precizat pentru presă că Pahonțu a fost trimis în teren în seara de 21 decembrie, însă plutonul său a fost dislocat în zona restaurantului Cina, nu la Baricada de la Intercontinental, și a susținut că în dosar nu au existat probe că acesta ar fi tras în manifestanți sau că ar fi participat direct la represiune.

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