Săptămână decisivă pentru Ilie Bolojan, premierul interimar ar putea fi citat la DNA

Publicat 31 aug. 2026, 09:39 Sursă Realitate Plus

Săptămână decisivă pentru Ilie Bolojan! Premierul ar putea ajunge săptămâna aceasta în fața anchetatorilor DNA, pentru a da explicații în dosarul în care fostul general adjunct al Guvernului este cercetat pentru presupusă complicitate la trafic de influență. Deocamdată, Guvernul susține că Bolojan nu a fost citat.

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