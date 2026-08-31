Aproape două tone de droguri, capturate în august. Bilanțul MAI pentru ultima lună de vară: ce spune Cătălin Predoiu

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 31 aug. 2026, 13:47

Structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI - în cooperare cu parteneri internaționali - au destructurat în luna august o rețea importantă de traficanți și au confiscat aproape două tone de droguri de risc și de mare risc, a anunțat ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu.

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