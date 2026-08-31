Un pensionar din București a rămas fără economiile de-o viață după o greșeală banală. Hoțul i-a furat 5.500 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 22:04

Un pensionar în vârstă de 77 de ani din București a rămas fără economiile strânse de-a lungul vieții, după ce un bărbat ar fi profitat de faptul că ușa apartamentului era descuiată. Aproximativ 5.500 de euro au dispărut din locuință, iar suspectul a fost ulterior identificat și reținut de polițiști.

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