Un pensionar din București a rămas fără economiile de-o viață după o greșeală banală. Hoțul i-a furat 5.500 de euro

Un pensionar în vârstă de 77 de ani din București a rămas fără economiile strânse de-a lungul vieții, după ce un bărbat ar fi profitat de faptul că ușa apartamentului era descuiată. Aproximativ 5.500 de euro au dispărut din locuință, iar suspectul a fost ulterior identificat și reținut de polițiști.
Incidentul s-a produs la începutul acestei luni, când pensionarul a ieșit din apartament, fără să încuie ușa. În locuință se afla o sumă importantă de bani, reprezentând economiile sale.
Profitând de situație, un bărbat în vârstă de 42 de ani ar fi intrat în apartament și ar fi furat banii.
Pensionarul obișnuia să primească persoane fără adăpost în locuință
Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul de 77 de ani obișnuia să primească în apartamentul său persoane fără adăpost. Acest obicei, combinat cu faptul că și-a lăsat ușa descuiată, i-ar fi oferit suspectului oportunitatea de a intra în locuință.
Când și-a dat seama că banii au dispărut, pensionarul a sesizat poliția.
În fața anchetatorilor, acesta ar fi declarat că suma furată reprezenta economiile sale de-o viață, aproximativ 5.500 de euro.
Hoțul a fost prins de doi polițiști aflați în timpul liber
Ancheta a dus la identificarea unui suspect, iar fotografia acestuia a fost distribuită către unitățile de poliție din Capitală.
La scurt timp, doi polițiști aflați în timpul liber l-au observat pe bărbat pe o stradă din București.
Cei doi agenți au intervenit și au reușit să-l imobilizeze, după care suspectul a fost preluat de colegii aflați în serviciu.
Bărbatul de 42 de ani a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Ce s-a întâmplat cu cei 5.500 de euro
Unul dintre principalele aspecte urmărite în continuare de anchetatori este recuperarea prejudiciului.
Până la momentul relatării cazului, polițiștii nu reușiseră să recupereze suma de aproximativ 5.500 de euro.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis furtul și pentru identificarea traseului banilor.