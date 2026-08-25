Rutina de dimineață: Obiceiuri mici care schimbă întreaga zi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 10:27

Diminețile pot influența ritmul întregii zile. Nu este nevoie însă de o rutină complicată sau de ore întregi dedicate dezvoltării personale. Câteva obiceiuri simple de dimineață pot contribui la o stare de bine mai bună și la un nivel crescut de concentrare.

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