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Adolescente de 14 și 16 ani, sub control judiciar după ce au bătut o fată de 12 ani, în Călărași

Bătaie Călărași /Profimedia

Bătaie Călărași /Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 10:06

Două adolescente de 14 și 16 ani au fost plasate sub control judiciar după ce au agresat o fată de 12 ani, într-un loc public din municipiul Călărași. Potrivit procurorilor, victima a fost lovită în repetate rânduri la nivelul capului și al corpului și a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Vă avertizăm că urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

Incidentul s-a produs în 28 august, în jurul orei 18.00, într-un loc public din municipiul Călărași. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, cele două adolescente, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, împreună cu alte două minore cu vârste sub 14 ani, au agresat o fată de 12 ani, pe fondul unui conflict spontan.

Conform anchetatorilor, victima ar fi fost lovită de mai multe ori la cap și pe corp. În urma agresiunii, fata a suferit leziuni traumatice care au necesitat două-trei zile de îngrijiri medicale.

În 30 august, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cele două adolescente, pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe. Totodată, acestea au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Pe durata controlului judiciar, cele două adolescente au primit și interdicția de a se apropia de victima de 12 ani. De asemenea, procurorii le-au impus să nu comunice cu aceasta, nici direct, nici indirect și indiferent de modalitatea folosită.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

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