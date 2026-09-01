Adolescente de 14 și 16 ani, sub control judiciar după ce au bătut o fată de 12 ani, în Călărași

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 10:06

Două adolescente de 14 și 16 ani au fost plasate sub control judiciar după ce au agresat o fată de 12 ani, într-un loc public din municipiul Călărași. Potrivit procurorilor, victima a fost lovită în repetate rânduri la nivelul capului și al corpului și a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Vă avertizăm că urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

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