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Social· 1 min citire
Adolescente de 14 și 16 ani, sub control judiciar după ce au bătut o fată de 12 ani, în Călărași
Bătaie Călărași /Profimedia
Două adolescente de 14 și 16 ani au fost plasate sub control judiciar după ce au agresat o fată de 12 ani, într-un loc public din municipiul Călărași. Potrivit procurorilor, victima a fost lovită în repetate rânduri la nivelul capului și al corpului și a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Vă avertizăm că urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!
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