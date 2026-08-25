Om de afaceri dispărut în Grecia după ce a căzut în mare. Soția lui a rămas trei zile singură pe velier, fără semnal

O vacanță pe mare s-a transformat într-o tragedie pentru un cuplu care naviga din Italia spre Grecia. Un om de afaceri în vârstă de 66 de ani a dispărut după ce a căzut peste bordul velierului, iar soția sa a rămas singură pe ambarcațiune timp de trei zile, fără posibilitatea de a cere ajutor.
Juan José Mutilba Obregon este căutat în continuare de autoritățile elene, iar cazul a intrat și în atenția autorităților italiene. Barca pe care se afla cuplul a fost găsită în apropiere de Pylos, în sud-vestul Greciei.
Omul de afaceri a căzut în mare în timp ce pescuia
Juan José Mutilba Obregon și soția sa plecaseră cu velierul din Sicilia, având ca destinație Peloponezul, în sudul Greciei. arată Greek reporter.
Potrivit relatării femeii, bărbatul pescuia atunci când s-a produs accidentul. El ar fi căzut peste bord în apele dintre Sicilia și Grecia și i-ar fi cerut soției să oprească motoarele ambarcațiunii.
Femeia nu ar fi reușit însă să oprească barca, iar velierul a continuat să plutească în derivă.
Soția a rămas trei zile singură pe mare
Situația femeii a devenit dramatică după dispariția soțului. Barca a rămas în derivă timp de aproximativ trei zile, iar aceasta nu a reușit să contacteze imediat autoritățile.
Unul dintre principalele obstacole a fost lipsa semnalului telefonic, care a împiedicat-o să solicite ajutor.
Velierul a fost localizat în cele din urmă vineri, 21 august, în largul orașului Pylos. Soția omului de afaceri a fost găsită la bord și se află în stare de șoc după cele întâmplate.
Autoritățile din Grecia și Italia îl caută pe bărbat
După localizarea ambarcațiunii, autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care bărbatul a dispărut.
Operațiunile de căutare continuă în apele din zonă, iar cazul este urmărit și de autoritățile din Italia, având în vedere că cei doi plecaseră din Sicilia.
Familia lui Juan José Mutilba Obregon a ajuns în Grecia pentru a fi alături de femeie. Copiii cuplului încearcă acum să obțină informații despre operațiunea de căutare și despre șansele ca tatăl lor să fie găsit.
Soția cere mai multe informații despre operațiunea de căutare
Femeia a declarat pentru presa spaniolă că primește puține informații despre evoluția căutărilor și a cerut autorităților să se implice mai mult în operațiunea destinată găsirii soțului său.
Ea retrăiește momentele cumplite în care bărbatul a dispărut în mare și perioada în care a fost nevoită să rămână singură pe velier, fără semnal și fără posibilitatea de a cere rapid ajutor.
Cine era Juan José Mutilba Obregon
Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, activa în domeniul IT și se pensionase în urmă cu aproximativ cinci ani.
După retragerea din activitate, el și soția sa obișnuiau să călătorească împreună în zona Mării Mediterane, folosind velierul pentru a explora diferite destinații.
Călătoria dintre Sicilia și Peloponez trebuia să fie o nouă experiență pentru cei doi, însă s-a transformat într-o operațiune internațională de căutare.
În prezent, autoritățile continuă verificările în încercarea de a afla ce s-a întâmplat cu Juan José Mutilba Obregon după căderea sa în mare. Familia așteaptă cu îngrijorare orice informație despre operațiunea desfășurată în apele Greciei.