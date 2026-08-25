Om de afaceri dispărut în Grecia după ce a căzut în mare. Soția lui a rămas trei zile singură pe velier, fără semnal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 10:51

O vacanță pe mare s-a transformat într-o tragedie pentru un cuplu care naviga din Italia spre Grecia. Un om de afaceri în vârstă de 66 de ani a dispărut după ce a căzut peste bordul velierului, iar soția sa a rămas singură pe ambarcațiune timp de trei zile, fără posibilitatea de a cere ajutor.

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