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Extern· 1 min citire
Incendiu uriaș în SUA: flăcările se apropie de zonele locuite
Incendiu
Publicat25 aug. 2026, 11:09
SursăRealitatea PLUS
Un incendiu de proporții a forțat autoritățile din Nevada, SUA să declare stare de alertă. Flăcările se extind cu repeziciune în apropierea orașului Reno, iar aproape 90.000 de oameni sunt nevoiți să-și părăsească locuințele. Atenție urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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