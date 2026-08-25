Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Incendiu uriaș în SUA: flăcările se apropie de zonele locuite

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 aug. 2026, 11:09
SursăRealitatea PLUS

Un incendiu de proporții a forțat autoritățile din Nevada, SUA să declare stare de alertă. Flăcările se extind cu repeziciune în apropierea orașului Reno, iar aproape 90.000 de oameni sunt nevoiți să-și părăsească locuințele. Atenție urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Focul face ravagii în Nevada. Mii de hectare, mistuite de flăcări

Incendiul, denumit „Hawk”, a mistuit deja mii de hectare. Situația este gravă, iar vântul puternic împinge flăcările către zonele locuite.

Mai multe case au fost deja distruse, iar șase persoane au fost rănite, printre care și trei membri ai echipelor de intervenție.

Autoritățile din Nevada au declarat stare de urgență în comitatul Washoe. Locuitorii din zonele amenințate au fost avertizați să fie pregătiți să-și părăsească locuințele în orice moment.

Pericolul este cu atât mai mare cu cât incendiul se propagă rapid, iar schimbarea direcției vântului poate pune noi comunități în calea flăcărilor.

Echipe numeroase de pompieri luptă pentru a limita extinderea incendiului, însă autoritățile avertizează că focul rămâne extrem de greu de controlat.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu SUANevadastare de alerta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe