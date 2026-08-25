Incendiu uriaș în SUA: flăcările se apropie de zonele locuite

Publicat 25 aug. 2026, 11:09 Sursă Realitatea PLUS

Un incendiu de proporții a forțat autoritățile din Nevada, SUA să declare stare de alertă. Flăcările se extind cu repeziciune în apropierea orașului Reno, iar aproape 90.000 de oameni sunt nevoiți să-și părăsească locuințele. Atenție urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Distribuie articolul