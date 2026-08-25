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Extern· 1 min citire
Imagini-șoc în Italia: tinerii „Maranza” intră fără bilet la metrou
Influencer italian
Publicat25 aug. 2026, 12:06
SursăRealitatea PLUS
Imagini halucinante din Italia. Mai mulți tineri care se autointitulează „Maranza” sunt filmați în timp ce sar peste barierele de acces și intră fără bilet. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale și au stârnit scandal și furie în spațiul public.
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