Imagini-șoc în Italia: tinerii „Maranza” intră fără bilet la metrou

Publicat 25 aug. 2026, 12:06 Sursă Realitatea PLUS

Imagini halucinante din Italia. Mai mulți tineri care se autointitulează „Maranza” sunt filmați în timp ce sar peste barierele de acces și intră fără bilet. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale și au stârnit scandal și furie în spațiul public.

Distribuie articolul