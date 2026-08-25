Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Imagini-șoc în Italia: tinerii „Maranza” intră fără bilet la metrou

Influencer italian

Influencer italian

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 12:06
SursăRealitatea PLUS

Imagini halucinante din Italia. Mai mulți tineri care se autointitulează „Maranza” sunt filmați în timp ce sar peste barierele de acces și intră fără bilet. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale și au stârnit scandal și furie în spațiul public.

Influencer: „În Italia suntem de neatins ca Sinaloa!”

Nu este prima dată când influencerul de origine marocană o atacă verbal pe deputata Silvia Sardone.

„Silvia Sardone a voastră nu poate face nimic, pentru că Giuseppe Conte, Dumnezeu să-l binecuvânteze, este cu noi, maranza. Acest mesaj este pentru toți cei care cer remigrație. Nu. Nu va exista nicio remigrare pentru noi, maranza, pentru că stânga ne iubește, stânga ne protejează. Prin urmare, aici, în Italia, suntem de neatins, ca în Sinaloa.”, a zis influencerul Ilyas Maluma.

La rândul ei, eurodeputata a reacționat și a criticat comportamentul tinerilor, despre care a spus că este din ce în ce mai ridicol, iar se laudă cu asta.

În urma incidentului, compania de transport a depus o plângere împotriva tânărului și a anunțat că urmează să fie controale în stația de metrou în care au fost filmate imaginile.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

italiabilet metroutinerii maranza

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe