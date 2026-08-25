Claudiu Năsui, propus ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova

Publicat 25 aug. 2026, 11:45 Actualizat 25 aug. 2026, 11:47

Deputatul român Claudiu Năsui este propus ministru al Economiei și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova, într-o remaniere anunțată de premierul Vasile Tofan, conform unui comunicat de presă al guvernului.

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