Claudiu Năsui, propus ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova

Deputatul român Claudiu Năsui este propus ministru al Economiei și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova, într-o remaniere anunțată de premierul Vasile Tofan, conform unui comunicat de presă al guvernului.
Deputatul român Claudiu Năsui este noua propunere a premierului Vasile Tofan pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Mutarea are ca scop accelerarea reformelor structurale și debirocratizarea mediului de afaceri de la Chișinău.
De ce îl susține premierul Vasile Tofan pe Claudiu Năsui
Noul candidat vine cu o viziune bazată pe eficiență publică și tăierea privilegiilor bugetare. Decizia de nominalizare este susținută direct de șeful Executivului moldovean.
„Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. A susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri sau cheltuieli perpetuate ani la rând. Avem nevoie de acest tip de energie la ministerul Economiei”, a declarat premierul Vasile Tofan.
Studii internaționale și experiență în sectorul privat
Năsui are o pregătire academică și profesională consolidată în instituții europene de top și companii financiare majore:
Studii economice: Absolvent al Universității Paris-Dauphine (Economie) și al Universității Bocconi (Finanțe).
Certificare: Deține acreditarea internațională CFA (Chartered Financial Analyst).
Expertiză privată: Experiență în sectorul financiar, activând în cadrul PwC și BCR.
După anii de studii și activitate în străinătate, acesta a revenit în România pentru a se dedica proiectelor publice.
Activitatea politică: Fost ministru al Economiei și fondat al Open Budget
Intrat în Parlamentul României în 2016, Claudiu Năsui a condus Ministerul Economiei în perioada 2020–2021. Profilul său politic s-a remarcat prin lupta împotriva birocrației, promovarea disciplinei fiscale și crearea de oportunități pentru antreprenori.
De asemenea, este fondatorul Open Budget, platformă digitală destinată transparentizării cheltuielilor cu banii publici.
Obiectivele și prioritățile la Ministerul Economiei și Digitalizării
Schimbările din cabinetul de la Chișinău vizează transformarea Ministerului Economiei într-un motor principal pentru creșterea țării.
Obiectivele principale ale lui Claudiu Năsui:
Debirocratizarea accentuată a aparatului de stat;
Reformarea companiilor de stat aflate în dificultate;
Reducerea cheltuielilor bugetare inutile;
Susținerea IMM-urilor prin eliminarea barierelor legislative și administrative.
Prin aceste numiri, Guvernul își propune să eficientizeze statul și să ofere mai mult spațiu de extindere tuturor sectoarelor economice, inclusiv agriculturii.