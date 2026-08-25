Atac rusesc la granița cu Republica Moldova: Punct de frontieră închis de urgență

Punctul internațional de trecere Vulcănești–Vinogradovca, de la granița Ucrainei cu Republica Moldova, a fost închis în urma unui atac rusesc cu o dronă Shahed. Călătorii sunt redirecționați către alte puncte de frontieră din zonă.
Infrastructură vamală distrusă de bombardamente. Incendiile au fost stinse
În cursul nopții, punctul internațional de trecere rutieră Vinogradovca, situat la granița dintre Ucraina și Republica Moldova, a devenit ținta unui atac al dronelor rusești de atac Shahed. Loviturile au provocat avarii structurale semnificative și au declanșat un incendiu la nivelul infrastructurii vamale, lichidat ulterior de echipele de pompieri, anunță Poliția de Frontieră și serviciul de pompieri din Republica Moldova.
Ca urmare a distrugerilor, tranzitul persoanelor și al mijloacelor de transport prin acest punct a fost complet suspendat. Polițiștii de frontieră ucraineni au notificat de urgență partea moldoveană, redirecționând fluxul de vehicule către alte artere transfrontaliere funcționale.
Ce au înregistrat radarele din Moldova?
Conform informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, prima alertă transmisă de Serviciul Grăniceresc al Ucrainei a avut loc la ora 03:18, vizând un impact produs la ora 02:55. Evaluările inițiale arată că nu au existat victime omenești.
Evenimentele au escaladat rapid pe parcursul nopții:
Ora 03:49: Patrula staționară de la Vulcănești a observat încă două explozii puternice provocate de drone Shahed pe teritoriul punctului ucrainean Vinogradovca. Impactul a dus la oprirea definitivă a activității pe sectorul Vulcănești–Vinogradovca.
Ora 02:51: Armata Națională a Republicii Moldova a detectat o dronă ucraineană care s-a apropiat la circa 20 km de graniță, în zona Vulcănești. Aparatul a dispărut ulterior de pe radare în dreptul localității Vlădiceni (Ucraina).
Ora 03:52: A fost semnalată o a doua țintă aeriană la 18 km de frontiera moldovenească. La ora 04:18, partea ucraineană a confirmat doborârea acesteia.
Ce măsuri de siguranță a luat Chișinăul la frontiera Moldovei
În urma verificărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, autoritățile nu au depistat resturi de echipament militar sau fragmente de drone care să pună în pericol populația.
Poliția de Frontieră colaborează strâns cu omologii din Ucraina pentru monitorizarea spațiului aerian și recomandă cetățenilor din zonele limitrofe să caute adăpost sigur în cazul în care identifică zgomote de drone sau detonări.