Atac rusesc la granița cu Republica Moldova: Punct de frontieră închis de urgență

Publicat 25 aug. 2026, 09:35 Actualizat 25 aug. 2026, 09:41

Punctul internațional de trecere Vulcănești–Vinogradovca, de la granița Ucrainei cu Republica Moldova, a fost închis în urma unui atac rusesc cu o dronă Shahed. Călătorii sunt redirecționați către alte puncte de frontieră din zonă.

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