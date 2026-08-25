Un consilier de la Kremlin amenință cu atacuri "din surse necunoscute" asupra fabricilor britanice de drone pentru Ucraina

Un consilier apropiat Kremlinului a sugerat că fabricile din Regatul Unit care produc drone pentru Ucraina ar putea deveni ținta unor atacuri provenite din "surse necunoscute", după ce Londra a convenit luni să transmită Kievului informații clasificate necesare producerii rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune SCALP, transmite dpa, citată de Agerpres.
Un consilier apropiat Kremlinului a sugerat că fabricile din Regatul Unit care produc drone pentru Ucraina ar putea deveni ținta unor atacuri provenite din "surse necunoscute", după ce Londra a convenit luni să transmită Kievului informații clasificate necesare producerii rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune SCALP, transmite dpa, citată de Agerpres.
Amenințarea unui fost oficial rus
Fostul viceministru rus de externe Andrei Fedorov a declarat că nu poate "exclude 100%" perspectiva unei acțiuni "semimilitare" împotriva britanicilor, în urma vizitei pe care noul premier Andy Burnham a efectuat-o luni la Kiev. A fost prima deplasare a lui Burnham în această calitate, prilej cu care Regatul Unit și-a reafirmat sprijinul "neclintit" pentru Ucraina.
"Mai devreme sau mai târziu ar putea exista o reacție nu doar verbală, ci poate cumva vizibilă din partea Rusiei față de Regatul Unit", a afirmat Fedorov. "Se discută în diferite moduri despre cum ar putea arăta această reacție – ar putea fi o așa-numită reacție tehnică, poate un atac cibernetic din surse necunoscute, evident nu la nivel oficial. Pot exista diverși pași politici și nu pot exclude 100% posibilitatea unei acțiuni semimilitare, de exemplu", a adăugat el.
Ce înseamnă o acțiune "semimilitară"
Rugat de BBC să precizeze ce înțelege prin termenul "semimilitar", Fedorov a explicat: "S-ar putea întâmpla, de exemplu, ceva cu întreprinderile și fabricile care produc drone pentru Ucraina și așa mai departe".
Acordul Londrei privind rachetele SCALP
Declarațiile survin după ce premierul britanic Andy Burnham a oficializat luni acordul prin care Regatul Unit va furniza Ucrainei informațiile clasificate necesare producerii rachetelor de croazieră SCALP – versiunea franceză a rachetei britanice Storm Shadow, care combină tehnologie britanică și franceză. Ucraina și Franța intenționează să creeze linii de asamblare pe teritoriul ucrainean pentru fabricarea locală a acestor rachete.
Context: avertismentul Moscovei privind dronele britanice
Amenințarea vine la scurt timp după ce, săptămâna trecută, Rusia a avertizat Londra cu privire la "consecințe" neprecizate, ca reacție la livrările de drone britanice către Ucraina. Moscova a acuzat Regatul Unit de o implicare tot mai directă în război, după informații potrivit cărora drone de producție britanică ar fi fost folosite pentru prima dată în atacuri ucrainene asupra teritoriului rus. Burnham a răspuns atunci că Londra este hotărâtă să sprijine Ucraina "100%" în fața a ceea ce a numit "acest război ilegal".
Ucraina folosește frecvent drone pentru a lovi rafinării de petrol și obiective logistice aflate la sute de kilometri distanță de frontieră, pe teritoriul Federației Ruse. Ministerul britanic al Apărării nu a confirmat, până în prezent, dacă în aceste operațiuni au fost utilizate drone de fabricație britanică.
Sprijinul militar britanic pentru Ucraina
În luna iunie, Londra anunțase că va livra Ucrainei 150.000 de drone până la finalul acestui an, în cadrul unui pachet de sprijin militar în valoare de 752 de milioane de lire sterline (872 de milioane de euro).