Un consilier de la Kremlin amenință cu atacuri "din surse necunoscute" asupra fabricilor britanice de drone pentru Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 12:26

Un consilier apropiat Kremlinului a sugerat că fabricile din Regatul Unit care produc drone pentru Ucraina ar putea deveni ținta unor atacuri provenite din "surse necunoscute", după ce Londra a convenit luni să transmită Kievului informații clasificate necesare producerii rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune SCALP, transmite dpa, citată de Agerpres.

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