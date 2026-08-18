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Ingredientul secret care face grișul cu lapte mai cremos și mai gustos

Griș cu lapte/ Profimedia

Griș cu lapte/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:33

Grișul cu lapte este unul dintre deserturile care ne duc instant cu gândul la copilărie. Se prepară simplu, cu puține ingrediente, însă există un mic truc care îi poate schimba textura și gustul. Află care e acesta și surprinde-i pe toți cu un desert de neuitat!

Potrivit paginii de Facebook „Oala de Poveste”, un gălbenuș de ou adăugat la final poate face grișul cu lapte mai cremos și îi poate da o culoare ușor gălbuie, dar și un gust mai bogat.

Secretul este ca gălbenușul să fie pus după ce vasul a fost luat de pe foc, apoi compoziția să fie amestecată foarte bine. Trucul este folosit și în unele variante de griș întâlnite în cofetării.

Cum pregătești un griș cu lapte cremos

Pentru o porție generoasă sunt necesari 500 ml de lapte, două linguri de zahăr, o păstaie de vanilie și griș. Laptele se pune la fiert împreună cu zahărul și vanilia, iar când ajunge la punctul de fierbere se adaugă treptat grișul, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. Compoziția se lasă apoi la foc mic și se amestecă în continuare până când grișul se îngroașă și ajunge la consistența dorită.

Griș cu lapte/ Profimedia

La final, se oprește focul și se adaugă gălbenușul, amestecând energic. Astfel, desertul capătă o textură mai fină și mai cremoasă. Pentru un plus de savoare, grișul poate fi servit simplu sau cu scorțișoară, cacao, dulceață ori fructe, în funcție de preferințe.

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