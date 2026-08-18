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Ingredientul secret care face grișul cu lapte mai cremos și mai gustos
Griș cu lapte/ Profimedia
Grișul cu lapte este unul dintre deserturile care ne duc instant cu gândul la copilărie. Se prepară simplu, cu puține ingrediente, însă există un mic truc care îi poate schimba textura și gustul. Află care e acesta și surprinde-i pe toți cu un desert de neuitat!
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