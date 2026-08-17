Bragadiru, loc de relaxare pentru nepalezii din București? Imaginile care au devenit virale pe TikTok

Mai multe imagini publicate pe rețelele sociale au atras atenția internauților după ce au surprins grupuri numeroase de nepalezi într-o zonă cu apă din apropierea Bucureștiului. Filmările au fost asociate cu Bragadiru, iar oamenii au început imediat să caute locul exact în care au fost realizate.
În zilele călduroase de vară, zonele cu apă din apropierea marilor orașe devin rapid puncte de atracție pentru cei care vor să scape de temperaturile ridicate. Un astfel de loc pare să fi fost descoperit și de mai mulți nepalezi care locuiesc și muncesc în București.
Videoclipurile distribuite pe TikTok îi arată pe aceștia adunați în grupuri mari, în timp ce se răcoresc în apă și petrec timp împreună. Imaginile au strâns numeroase reacții, iar una dintre principalele întrebări ale internauților a fost legată de amplasarea exactă a zonei.
Imagini spectaculoase dintr-o zonă cu apă
În filmările devenite virale se observă mai multe persoane care intră în apă pentru a se răcori. Unele dintre cadre surprind oameni care sar în apă de pe margine, în timp ce alții preferă să rămână în apropierea malului.
După momentele petrecute în apă, grupurile se retrag pe mal, unde își așază lucrurile și pregătesc mâncare. Atmosfera din imagini seamănă cu cea a unei ieșiri la iarbă verde, participanții profitând de vremea caldă pentru a petrece câteva ore împreună.
Filmările au atras atenția în special prin numărul mare de persoane prezente în același loc.
Unde au fost realizate, de fapt, filmările?
Deși videoclipurile au fost asociate cu Bragadiru, locul exact nu este confirmat oficial.
Mai mulți utilizatori au încercat să identifice zona din imagini și au lansat propriile teorii. Una dintre variantele vehiculate în comentarii indică o zonă aflată în apropierea ieșirii din parc, pe râul Ciorogârla.
Alți internauți susțin însă că imaginile nu seamănă cu zonele pe care le cunosc din Bragadiru și cer informații suplimentare pentru identificarea locului.
O zi de vară petrecută în grup
Dincolo de discuțiile privind localizarea exactă, imaginile surprind o formă de socializare întâlnită frecvent în perioadele caniculare.
Participanții se răcoresc în apă, stau de vorbă, se relaxează pe mal și iau masa împreună. Pentru comunitățile de muncitori străini care locuiesc în București și în localitățile din jur, astfel de ieșiri reprezintă și o modalitate de a petrece timpul liber alături de prieteni și cunoscuți.
Popularitatea videoclipurilor arată și interesul utilizatorilor rețelelor sociale pentru locurile mai puțin cunoscute din apropierea Capitalei.
De ce sunt tot mai mulți nepalezi în România
Fenomenul surprins în aceste imagini se înscrie într-un context mai larg. În ultimii ani, România a devenit o destinație importantă pentru muncitori proveniți din afara Uniunii Europene.
Angajatorii români recrutează personal din țări precum Nepal, India, Sri Lanka, Bangladesh și Pakistan, în special pentru domeniile în care există un deficit de forță de muncă.
O parte dintre acești angajați locuiesc în București sau în localitățile din apropierea Capitalei, unde își desfășoară activitatea profesională.