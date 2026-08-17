Bragadiru, loc de relaxare pentru nepalezii din București? Imaginile care au devenit virale pe TikTok

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:53

Mai multe imagini publicate pe rețelele sociale au atras atenția internauților după ce au surprins grupuri numeroase de nepalezi într-o zonă cu apă din apropierea Bucureștiului. Filmările au fost asociate cu Bragadiru, iar oamenii au început imediat să caute locul exact în care au fost realizate.

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