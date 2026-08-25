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Extern· 1 min citire
Scandal pe insula bogaților. Pumni și scaune aruncate în Capri
Scandal în Capri
Publicat25 aug. 2026, 13:11
SursăRealitatea PLUS
Scandal violent pe insula bogaților din Italia. Mai multe persoane și-au împărțit pumni și picioare și s-au aruncat cu scaune pe străzile din Capri.
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