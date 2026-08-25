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Extern· 1 min citire

Scandal pe insula bogaților. Pumni și scaune aruncate în Capri

Scandal în Capri

Scandal în Capri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 13:11
SursăRealitatea PLUS

Scandal violent pe insula bogaților din Italia. Mai multe persoane și-au împărțit pumni și picioare și s-au aruncat cu scaune pe străzile din Capri.

Turiștii au fugit speriați din calea bătăușilor

Conflictul dintre câteva persoane a degenerat rapid, inclusiv cei care au intervenit să despartă agresorii au fost luați la bătaie!

Turiștii aflați în zonă au privit îngroziți și s-au ferit din calea scandalagiilor.

Scenele au ajuns imediat virale pe rețelele sociale.

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