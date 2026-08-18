Cei născuți în aceste luni intră în cea mai importantă perioadă a anului. Vor reuși în tot ceea ce își propun

Unele perioade din viață aduc schimbări vizibile, în timp ce altele modifică mai ales felul în care privim ceea ce este posibil pentru noi. Pe măsură ce Jupiter traversează Leul, planeta asociată cu expansiunea și dezvoltarea pune accent pe încredere, vizibilitate, creativitate, iubire și curajul de a-ți dori mai mult.
După un an în care pentru unii oameni predominante au fost așteptarea, reevaluarea unor alegeri sau eforturile ale căror rezultate au întârziat să apară, energia începe să se schimbe. Lucrurile se pot îndrepta din nou către exterior, iar oportunitățile care apar îi pot determina pe unii să își regândească direcția.
Influența lui Jupiter nu presupune neapărat transformarea într-o persoană complet diferită. Mai degrabă, aceasta poate scoate la suprafață acele zone în care viața actuală a devenit prea limitată pentru omul care ai ajuns deja să fii.
Poate apărea o oportunitate care te obligă să ieși în față, o relație care îți schimbă așteptările în privința iubirii sau o decizie care redeschide un viitor la care aproape renunțasei să te mai gândești.
Pentru cei născuți în patru luni anume, perioada următoare poate marca o diferență vizibilă între viața pe care au cunoscut-o până acum și cea pe care încep să o construiască.
Februarie
Pentru cei născuți în februarie, schimbarea pornește de la o posibilitate care până acum părea greu de atins.
O oportunitate care în trecut părea nerealistă poate deveni brusc accesibilă. Aceasta poate apărea în domeniul profesional, printr-o călătorie, în urma unui proiect creativ sau sub forma unei situații neașteptate care îți extinde lumea dincolo de limitele actuale.
Totuși, cea mai importantă modificare ar putea avea loc în interiorul tău. Devii tot mai puțin dispus să îți ajustezi visurile pentru a încăpea în viața pe care o ai în prezent.
În schimb, începi să iei în calcul construirea unei vieți suficient de largi pentru ceea ce îți dorești cu adevărat.
Perioada următoare te poate încuraja să privești cu mai multă încredere către lucrurile care îți dau sentimentul că viitorul poate fi mai mare decât ți-ai imaginat până acum.
Mai
Pentru persoanele născute în luna mai, lunile următoare pot aduce schimbări importante chiar la baza vieții lor.
Poți ajunge să îți pui întrebări despre locul în care trăiești, felul în care muncești, oamenii cărora le oferi timpul și energia ta sau chiar despre ceea ce înseamnă, în prezent, siguranța pentru tine.
Un lucru care odinioară îți oferea stabilitate poate începe să pară restrictiv. Diferența dintre cele două situații devine importantă, mai ales atunci când îți dai seama că ai depășit o anumită etapă.
Perioada care urmează nu este despre schimbări făcute doar de dragul schimbării. Accentul cade pe construirea unei baze care să poată susține direcția în care vrei să mergi.
Alegerile pe care le faci acum pot avea legătură cu felul în care va arăta viața ta în etapa următoare și cu ceea ce consideri că merită păstrat în jurul tău.
August
Pentru cei născuți în august, aceasta poate fi una dintre cele mai importante perioade ale anului din punct de vedere personal.
Tranzitul lui Jupiter prin Leu pune accentul tocmai pe zone precum identitatea, încrederea în propria persoană, vizibilitatea și modul în care te exprimi.
În această perioadă poate apărea o oportunitate care te scoate într-un spațiu mai mare decât cel în care ai fost obișnuit. Poți întâlni oameni care observă la tine calități pe care chiar tu ai ezitat să ți le recunoști sau poți ajunge în punctul în care ești pregătit să urmărești ceva pentru care, până nu demult, credeai că mai ai nevoie de timp.
Una dintre cele mai importante lecții ale acestei perioade este să nu mai aștepți ca altcineva să îți dea permisiunea de a ocupa locul pe care ți-l dorești.
Transformarea poate veni tocmai din momentul în care începi să ai suficientă încredere pentru a face pasul fără să mai aștepți să te simți complet pregătit.
Noiembrie
Pentru cei născuți în noiembrie, schimbarea poate porni de la o decizie pe care au amânat-o.
Există posibilitatea să fie vorba despre un lucru pe care îl știi deja că trebuie să îl schimbi, însă conștientizarea unei probleme și acțiunea propriu-zisă sunt două lucruri diferite.
Lunile următoare pot aduce mișcare într-o zonă care a rămas incertă prea mult timp. Domeniile vizate pot fi munca, scopul personal, relațiile sau direcția în care vrei să îți conduci viața.
Odată ce alegerea este făcută, lucrurile din jurul ei se pot reorganiza într-un ritm mai rapid decât te-ai fi așteptat.
Pentru această categorie, transformarea nu vine neapărat din apariția unei situații complet noi, ci din hotărârea de a pune în mișcare ceva despre care, în adâncul tău, știai deja că trebuie să se schimbe.