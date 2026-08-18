Cei născuți în aceste luni intră în cea mai importantă perioadă a anului. Vor reuși în tot ceea ce își propun

Publicat 18 aug. 2026, 14:19 Sursă Collective World

Unele perioade din viață aduc schimbări vizibile, în timp ce altele modifică mai ales felul în care privim ceea ce este posibil pentru noi. Pe măsură ce Jupiter traversează Leul, planeta asociată cu expansiunea și dezvoltarea pune accent pe încredere, vizibilitate, creativitate, iubire și curajul de a-ți dori mai mult.

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