Horoscopul banilor pentru săptămâna 17-23 august. Oportunități financiare pentru unii, facturi și pierderi pentru alții

Publicat 17 aug. 2026, 09:01 Sursă eva.ro

După o perioadă intensă, marcată de eclipsa de Soare din 12 august, săptămâna 17–23 august 2026 vine cu mai multă claritate în ceea ce privește banii și deciziile financiare. Nativii zodiacului pot începe să observe mai ușor unde se duc resursele, ce investiții merită păstrate și ce obiceiuri legate de bani ar trebui schimbate.

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