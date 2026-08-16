Horoscop 17 august. Racii sunt puși la încercare, iar Leii schimbă regulile în relațiile cu prietenii

Horoscopul zilei de luni, 17 august 2026, vine cu provocări și schimbări pentru mai multe zodii. Racii au o zi plină și trebuie să își susțină punctul de vedere, în timp ce Leii sunt nevoiți să își schimbe atitudinea față de unii prieteni. Vezi previziunile complete pentru toate cele 12 zodii.
Berbec
Iubire - Vreți să rămână oameni potriviți lângă voi și faceți triere în anturaj. E important să alegeți criterii mai lejere.
Sănătate - Aveți nevoie de timp de reflectare, să ajungeți întâi la claritate interioară și abia ulterior să acționați.
Bani - Dacă ați lăsat să se adune sarcini peste fișa postului, acum stați peste program pentru a le rezolva.
Taur
Iubire - Cei din anturaj apreciază că dați dovadă de inițiativă și propuneți activități mai extravagante. Aventura e sarea și piperul relației.
Sănătate - Neatenția vă poate conduce către medicul de familie. Fiți mai ancorat în prezent.
Bani - Apar șanse din domenii diferite față de cel în care aveți experiență. Rămâneți deschis la noutăți!
Gemeni
Iubire - Vi se oferă susținerea necesară. Nu fiți prea prins să vă plângeți de lipsuri și să nu observați mâna întinsă.
Sănătate - Cumpărați-vă cafeaua preferată, ieșiți să mâncați în oraș. Amuzați-vă și oferiți-vă mici mofturi.
Bani - Nu vă simțiți prețuiți la o valoare corectă. Faceți schimbări, fără să vă uitați în urmă. Meritați să alegeți ceea ce vă aduce respect, echilibru și reala prețuire.
Rac
Iubire - Cei din jur vă apreciază dacă se pot baza pe stabilitatea programului și pe simțul practic.
Sănătate - Verificați sursa substanțelor sau alimentelor pe care le ingerați. Consecințele pot fi neplăcute.
Bani - Vă lăsați intimidați de cei din jur și nu vă apărați punctul de vedere cum ar trebui. Nu uitați că și vocea voastră e importantă.
Leu
Iubire - Circumstanțe exterioare vă cer să vă schimbați atitudinea față de unii prieteni. Reconfigurați așteptările.
Sănătate - Nevoia de independență personală vă face rebel. Sfaturile care au dat rezultate nu trebuie abandonate.
Bani - Vreți să dovediți ce realizați când lucrați singur, dar mai mult vă complicați și stresați inutil.
Fecioară
Iubire - Dorința de a ieși în față vă face să jigniți sau să subminați poziția partenerului. Acționați mai diplomat.
Sănătate - Vitalitatea vă susține. Sunteți și rămâneți plin de energie, indiferent de provocări.
Bani - Doriți să vă comunicați clar interesele, indiferent față de colegi. Fiți pregătit pentru contraatacuri.
Balanță
Iubire - Legătura cu familia vă creşte profitul. Cei dragi vă oferă cadouri materiale şi e bine să fiţi recunoscător.
Sănătate - Fragmentaţi obiectivele în unele mai mici şi uşor de atins. Începeţi cu paşi uşori.
Bani - Treceţi prin restricţii băneşti dar nu e nevoie să deveniţi zgârcit cu fiecare bănuţ.
Scorpion
Iubire - Schimbați-vă atitudinea față de persoanele care vă critică constant! Acceptați că aveți puncte de vedere diferite.
Sănătate - Starea de slăbiciune și dezechilibrul resimțit sunt consecințe ale lipsei adecvate de odihnă. Luați măsuri!
Bani - Dedicați timp pregătirii unei viitoare prezentări și citiți tehnici de a vorbi în fața publicului.
Săgetător
Iubire - Aveți răbdare ca persoana de care sunteți interesat să aibă ea inițiativa. Nu forțați relaționarea.
Sănătate - Sunteți cu mintea împrăștiată, vedeți lucrurile în ceață. Respectați rutina fără să faceți schimbări.
Bani - Nu ieșiți la cumpărături majore. Faceți economii pentru că e o perioadă instabilă financiar.
Capricorn
Iubire - E indicat să staţi retras sau în compania doar a prietenilor foarte intimi care să vă asculte.
Sănătate - Emoţionalul vă joacă feste şi sunteţi mai melancolic. Ocupaţi-vă de activităţi uşoare. Alungați gândurile negre, iar dacă nu puteți singuri, acceptați compania prietenilor.
Bani - Plătiţi taxe şi facturi. Puteţi beneficia de mici facilităţi neprevăzute care să vă surprindă plăcut.
Vărsător
Iubire - Sunteți cel care găsește soluții la problemele celor dragi. Recunoștința lor vă va fi dovedită ulterior.
Sănătate - Aveți un nivel ridicat de energie pentru a susține activitatea de peste zi. Utilizați-o constructiv.
Bani - Sunteți metodic și econom, două aptitudini foarte apreciate de șefi. Discutați deschis soluțiile.
Pești
Iubire - Vă lăsați ghidat de instincte și puteți fi perceput ca agresiv de unele noi cunoștințe.
Sănătate - Nu vă convin regulile impuse de afecțiunile avute. Vă simțiți încorsetat, dar nu e motiv să abandonați.
Bani - Nu cheltuiți doar după prima impresie sau la sfatul primei persoane.
Sursă text: Click.ro