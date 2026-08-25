O mamă și fiica ei de 2 ani au murit după ce au fost lovite de fulger, sub privirile tatălui

O tragedie cumplită a avut loc în Florida, unde o femeie de 31 de ani și fiica sa de numai 2 ani au murit după ce au fost lovite de fulger. Momentul dramatic s-a petrecut chiar sub privirile soțului femeii, care a fost și el atins de curentul electric, dar a supraviețuit.
Mama și fiica ei au fost lovite de fulger
Incidentul s-a produs duminică după-amiază, în orașul Margate, Florida. Kenya Glasgow, în vârstă de 31 de ani, și una dintre fiicele sale gemene, Kennedi, în vârstă de 2 ani, au fost lovite de fulger în jurul orei 14:30.
Cele două au fost găsite inconștiente pe trotuar și transportate de urgență la spital. Mama și copilul au fost duse la unități medicale diferite, însă medicii nu au mai putut să le salveze.
Tragedia s-a petrecut în fața lui Kam Glasgow, soțul Kenyei și tatăl fetiței. Bărbatul a fost și el afectat de descărcarea electrică, însă a scăpat cu viață.
„Am văzut totul. Un fulger a lovit pământul, iar eu am fost atins de curentul rezidual. M-am uitat în jur și atunci le-am văzut”, a povestit Kam Glasgow, potrivit presei americane.
Tatăl și-a pierdut soția și una dintre fiice
Pentru Kam Glasgow, tragedia a venit ca un șoc devastator. El și Kenya formau un cuplu de 15 ani și erau căsătoriți de patru ani, arată New York Post.
La scurt timp după tragedie, bărbatul a publicat un mesaj emoționant în memoria soției sale, pe care a descris-o drept o persoană care își dedica viața celor din jur.
„Soția mea avea cea mai mare inimă din lume. Se gândea doar la ceilalți și niciodată la ea însăși. Îi punea pe toți înaintea ei. Era mereu acolo pentru toată lumea, fără ezitare”, a transmis acesta.
Familia a rămas acum să facă față unei pierderi uriașe, în timp ce cealaltă fetiță geamănă, Kensli, a supraviețuit tragediei.
Ancheta continuă după tragedia din Florida
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.
Potrivit datelor citate de National Lightning Safety Council, Kenya Glasgow și fiica sa Kennedi sunt cele mai recente victime ale fulgerelor înregistrate în Statele Unite în acest an, numărul total al persoanelor decedate după astfel de incidente ajungând la 12.