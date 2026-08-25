O mamă și fiica ei de 2 ani au murit după ce au fost lovite de fulger, sub privirile tatălui

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 14:04

O tragedie cumplită a avut loc în Florida, unde o femeie de 31 de ani și fiica sa de numai 2 ani au murit după ce au fost lovite de fulger. Momentul dramatic s-a petrecut chiar sub privirile soțului femeii, care a fost și el atins de curentul electric, dar a supraviețuit.

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