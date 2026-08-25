PNRR România, în pericol din cauza „amendamentului Fritz”. PPE și Renew cer blocarea fondurilor pentru România

Grupurile politice PPE și Renew Europe solicită oficial Comisiei Europene să blocheze o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR destinată României. Decizia vine ca reacție la modificările aduse Legii integrității prin așa-numitul „amendament Fritz”, eurodeputații avertizând că inițiativa subminează statul de drept și principiile democratice.
Grupurile politice Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe au transmis o solicitare fermă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerând suspendarea tranșei de 770 de milioane de euro din PNRR alocate României. Potrivit unei scrisori publicate de POLITICO, oficialii europeni avertizează că modificările recent aduse Legii integrității reprezintă un regres grav privind statul de drept și democrația.
Eurodeputații solicită o intervenție de urgență din partea Bruxelles-ului înainte de termenul-limită de 31 august stabilit pentru îndeplinirea jaloanelor de reformă din cadrul PNRR.
„Amendamentul Fritz” și miza modificării Legii integrității
Controversa este generată de un amendament introdus de PSD cu sprijinul AUR la Legea integrității. Prevederea rectificată îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz (lider USR), punându-l în pericol de suspendare din funcție în urma unui dosar mai vechi de conflict de interese.
Liderii grupurilor PPE și Renew Europe, Manfred Weber și Valérie Hayer, subliniază că aplicarea retroactivă a noilor norme încalcă normele dreptului european și cadrul constituțional al României, fiind o încercare clară de eliminare a unui adversar politic.
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Reacții de la Bruxelles: „Banii europeni nu sunt un cec în alb”
Mesajul transmis conducerii Comisiei Europene este unul fără echivoc: tranșa din PNRR trebuie condiționată direct de respectarea principiilor democratice.
Valérie Hayer (Lider Renew Europe): „Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică.”
Manfred Weber (Președinte PPE): „Dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică – este o problemă legată de statul de drept.”
Europarlamentarii au cerut Comisiei Europene să trimită o avertizare fermă la București înainte ca proiectul de lege să fie promulgat de președintele Nicușor Dan.
Tensiunile legate de reforma PNRR vin pe fundalul unor noi blocaje interne la nivel de coaliție. Reforma privind Legea salarizării a fost din nou amânată în lipsa unui acord politic, în ciuda semnalelor de alarmă trase de reprezentanții mediului de afaceri și societății civile, precum Cristian Pîslaru și Mihai Burnete.