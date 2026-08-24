De ce nu s-a ieftinit motorina după reducerea accizei. Bușoi: Cotațiile și transportul au anulat parțial efectul

Reducerea cu 20% a accizei la motorină, aplicată din 16 august 2026, ar fi trebuit să ducă, teoretic, la o scădere de circa 68 de bani pe litru la pompă. În realitate, șoferii nu au observat o ieftinire de aceeași amploare, iar Cristian Bușoi explică faptul că evoluția cotațiilor internaționale, costurile logistice și deprecierea leului au redus efectul măsurii fiscale.
Începând cu 16 august, acciza pentru motorina standard a fost redusă cu 560,86 lei la 1.000 de litri, respectiv cu aproximativ 0,561 lei pentru fiecare litru. Ministrul Finanțelor estimase că, odată inclus TVA-ul, măsura ar trebui să aducă o economie de aproximativ 68 de bani pe litru pentru consumatori.
Stocurile vechi pot întârzia ieftinirea motorinei
Cristian Bușoi arată că reducerea accizei nu se transmite neapărat imediat în toate stațiile de carburanți. O parte dintre produsele deja aflate în circuitul comercial provin din loturi pentru care acciza a fost achitată la nivelul anterior.
Astfel, efectul reducerii fiscale ar putea apărea treptat, odată cu înlocuirea stocurilor existente și cu intrarea pe piață a motorinei achiziționate după aplicarea noii accize.
Cotațiile internaționale au crescut puternic
O altă explicație invocată de Cristian Bușoi este avansul cotațiilor internaționale la motorină și petrol. Potrivit acestuia, cotațiile Platts pentru motorină au urcat cu 34,13% în perioada analizată de Ministerul Finanțelor înainte de reducerea accizei, în timp ce prețul mediu afișat la pompă a crescut cu 23,01%.
Bușoi susține că, între 21 aprilie și 21 august, indicatorul CIF MED High a urcat de la 1.228,75 dolari pe tonă la 1.415,50 dolari pe tonă. Creșterea este de 186,75 dolari pe tonă.
Peste această majorare se adaugă, potrivit acestuia, și o creștere de peste 50 de dolari pe tonă a premiumului de achiziție.
„Prin urmare, costul efectiv al motorinei fizice aduse în România a crescut cu peste 230 USD/tonă față de aprilie, înainte de a lua în calcul efectul cursului valutar și celelalte costuri logistice. Acesta este unul dintre motivele pentru care simpla comparație dintre reducerea accizei și prețul afișat la pompă nu descrie corect realitatea pieței”, a transmis Cristian Bușoi.
El a adăugat că deprecierea leului poate amplifica presiunea asupra prețului motorinei, deoarece achizițiile de produse petroliere sunt raportate în dolari.
Conflictul din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina cresc costurile
Potrivit lui Cristian Bușoi, piața motorinei este afectată și de prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu, precum și de atacurile asupra infrastructurii energetice în contextul războiului din Ucraina.
Aceste evoluții au generat probleme logistice și de securitate în Marea Neagră și Marea Roșie. Consecințele sunt costuri mai mari de transport și asigurare, dar și o disponibilitate redusă pentru anumite volume de motorină.
Presiunea asupra prețurilor este accentuată și de perioada de consum ridicat, susține Bușoi. Sezonul vacanțelor, intensificarea transporturilor și activitatea agricolă cresc cererea de combustibili într-o perioadă în care aprovizionarea este deja mai costisitoare.