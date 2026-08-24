De ce nu s-a ieftinit motorina după reducerea accizei. Bușoi: Cotațiile și transportul au anulat parțial efectul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 aug. 2026, 23:35

Reducerea cu 20% a accizei la motorină, aplicată din 16 august 2026, ar fi trebuit să ducă, teoretic, la o scădere de circa 68 de bani pe litru la pompă. În realitate, șoferii nu au observat o ieftinire de aceeași amploare, iar Cristian Bușoi explică faptul că evoluția cotațiilor internaționale, costurile logistice și deprecierea leului au redus efectul măsurii fiscale.

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