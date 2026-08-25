Sorin Grindeanu: Legea salarizării are șanse minime să ajungă în Parlament până la 31 august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 08:25

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că este aproape imposibil ca legea salarizării să fie trimisă în Parlament până la termenul-limită din 31 august. Potrivit acestuia, principalele ministere implicate nu au ajuns încă la un punct de vedere comun asupra proiectului.

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