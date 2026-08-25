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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu: Legea salarizării are șanse minime să ajungă în Parlament până la 31 august
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că este aproape imposibil ca legea salarizării să fie trimisă în Parlament până la termenul-limită din 31 august. Potrivit acestuia, principalele ministere implicate nu au ajuns încă la un punct de vedere comun asupra proiectului.
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