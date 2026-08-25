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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu: Legea salarizării are șanse minime să ajungă în Parlament până la 31 august

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 08:25

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că este aproape imposibil ca legea salarizării să fie trimisă în Parlament până la termenul-limită din 31 august. Potrivit acestuia, principalele ministere implicate nu au ajuns încă la un punct de vedere comun asupra proiectului.

Lipsă de consens între ministere

Grindeanu a declarat că discuțiile dintre Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației s-au încheiat fără o concluzie clară, iar în acest moment nu există o formă finală a legii.

„Înțeleg că încă nu există un punct de vedere comun între Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Ședința la care a participat și Florin Manole nu s-a încheiat cu o concluzie, astfel încât nu pot să vă spun că avem o formă a acestei legi”, a declarat liderul PSD.

Probleme în Sănătate și Educație

Șeful social-democraților susține că actuala variantă a legii nu asigură echitatea salarială, cele mai mari dificultăți fiind în domeniile Sănătății și Educației. Pentru găsirea unei soluții, liderii coaliției sunt așteptați la o nouă rundă de discuții la Palatul Cotroceni.

Grindeanu a subliniat că timpul rămas este insuficient pentru finalizarea proiectului și parcurgerea procedurii parlamentare.

„Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine sau poimâine cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi și în Senat”, a precizat acesta.

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