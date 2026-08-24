Dan Dungaciu, avertisment după incidentele cu dronele din România: ”rușii vor intensifica aceste tipuri de atacuri”

Publicat 24 aug. 2026, 22:37 Sursă Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat la Realitatea PLUS incidentele recente în care drone sau fragmente de drone au fost semnalate pe teritoriul României, în contextul intensificării atacurilor din Ucraina și al apropierii conflictului de granițele țării.

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