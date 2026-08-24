Dan Dungaciu, avertisment după incidentele cu dronele din România: ”rușii vor intensifica aceste tipuri de atacuri”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat la Realitatea PLUS incidentele recente în care drone sau fragmente de drone au fost semnalate pe teritoriul României, în contextul intensificării atacurilor din Ucraina și al apropierii conflictului de granițele țării.
Invitat în platoul emisiunii ”Miza Zilei”, reaizată de Ana Maria Păcuraru, prim-vicepreședintele AUR a susținut că situația din Ucraina evoluează într-o direcție care poate produce incidente tot mai aproape de România și a criticat, în același timp, modul în care autoritățile comunică în astfel de situații.
Escaladarea războiului din Ucraina
„Toate la loc probabil, în doze diferite, dar este limpede pentru oricine care se uită la ce se întâmplă acum în Ucraina că acolo este o escaladare care nu se va opri, treptele le urcăm pe scara escaladării, fiecare dintre părți. Și asta s-a văzut și cu ocazia zilei independenței Ucrainei, în care, pe de-o parte, un europeană anunță șase miliarde, pe de altă parte britanicii vin și spun că au un program de construcție de rachete cu rază lungă împreună cu ucrainenii. Deci totul este pe escaladare.
Rușii spun și ei, la fel, că n-au niciun gând să oprească acest război și că ideea să oprești războiul pe linia frontului și să faci, știu eu, ce buffer, o idee care a început să mai circule prin presa occidentală, este o iluzie. Prin urmare, este vorba de o escaladare. Este o escaladare care se petrece, din păcate, tot mai aproape de România pentru că sunt vizate porturile la Marea Neagră, Ucraina e închisă, nu mai are practic acces, dar și porturile Șireniu și Ismailul, portul la Dunăre pe care Ucraina le are. De ce? Pentru că rușii vor să închidă orice posibilitate de intrare a sprijinului anunțat, inclusiv de către turci, rachete și armament pentru sprijinul Ucrainei.
Și atunci sigur că trebuie să ne așteptăm și noi, logic, că ne place, că nu ne place, că rușii vor intensifica aceste tipuri de atacuri. Ce se întâmpla, Doamne ferește, dacă era cineva în locul ăla sau sub nucul acela și drona cădea peste cineva sau cădea peste o casă și aveam victime. Deci noi suntem acum într-o situație în care probabil că norocul de cele mai multe ori ne-a salvat ca lucrurile să nu fie mai rău.
Ce se va întâmpla dacă lucrurile vor ajunge mai rău? Trecând peste faptul că noi ridicăm F-16, noi vin cu avioanele. Deci suntem într-o situație extrem de precară. Tensiunea este în creștere, nu se va potoli, pentru că războiul o să continue.”
Critici privind comunicarea autorităților în cazul incidentelor cu drone
În continuarea declarației, Dan Dungaciu a pus accent pe ceea ce consideră a fi o problemă de comunicare strategică a statului român. Acesta a criticat mesajele transmise de instituțiile statului în perioade de criză și a făcut o comparație cu modul în care autoritățile au comunicat în timpul pandemiei.
„Și o mare problemă din punctul meu de vedere, inclusiv la nivel de comunicare, noi nu mai avem instituția purtătorului de cuvânt. Toți miniștrii ies și vorbesc ce le trece prin minte, unii spun lucruri trăsnite, iertați-mă că spun într-un moment de genul ăsta. Credibilitatea acestor instituții, din păcate, dacă ne uităm pe sondaje de opinie, este extrem de redusă.
Cea mai proastă idee într-o situație de criză este ca cineva să comunice venind dintr-o instituție în care nu mai crede nimeni. Facem exact aceeași greșeală pe care am făcut-o la pandemie și ne-am mirat că lucrurile au mers prost din punctul ăsta de vedere.
Deci este evident că lucrurile vor merge prost din punctul ăsta de vedere, pentru că, pe de-o parte îți vine o declarație de la Ministerul de Externe că suntem gata să ripostăm militar împotriva Rusiei sau mai știu ce declarație, nu faci decât să accentuezi această stare de spirit pe care dumneavoastră ați enunțat-o, dar aici nu se pune decât gaz pe foc.
Când va exploda, Doamne ferește, o dronă și va vom avea, Doamne ferește, victime, vă imaginați atunci tensiunea la care vom asista. Deci repet: suntem într-o situație extrem de complicată, suntem pe escaladare, trebuie să ne așteptăm la asemenea provocării. Ele cu siguranță vor veni. Nu știm când se va opri acest război, dar în niciun caz nu se va opri repede acest război.”
Avertisment privind pregătirea României pentru noi incidente
Dan Dungaciu a vorbit și despre necesitatea unei comunicări strategice mai bine pregătite, în paralel cu măsurile militare luate de România. În opinia sa, incidentele cu drone evidențiază vulnerabilități ale statului român.
„Și aici trebuie să avem comunicarea strategică cel puțin un pic mai bine, sau cel puțin mai bine pregătită decât unele gesturi militare pe care le facem și uneori nu ne dau neapărat cele mai bune asigurări. Statul român este într-o criză, inclusiv din punctul acesta de vedere. Indiferent de unde intri în statul ăsta ajungi la o criză. Suntem într-o criză pentru că din păcate n-am reușit să ne construim apărarea împotriva dronelor decât la nivel de avioane, care, sigur, e bine că doboară dronele alea, dar iertați-mă, noi suntem F-16, făcute să doboare drone, nu pentru asta au fost construite.
Dar statul român în acest moment dă sentimentul, din păcate, că în multe din aceste episoade răspunde prin improvizație. Improvizațiile acestea, cum să spun, le poți ascunde odată, de două ori, și de trei ori, dar să ne ferească Dumnezeu de ceva mai rău care se poate întâmpla. Nu cred că este asigurător ceea ce se întâmplă la nivelul comunicării strategice și nu cred că românii sunt extrem de liniștiți din punctul acesta de vedere.”