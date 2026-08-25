Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”

Poliția Capitalei reacționează după criticile lansate de Sindicatul Europol privind obligativitatea purtării vestelor antiînjunghiere de către polițiștii care desfășoară activități în teren. Sindicaliștii au prezentat inclusiv imagini cu reacțiile pielii unui agent care ar fi purtat timp de opt ore vesta peste cămașa de intervenție.
Reprezentanții Poliției Capitalei susțin însă că purtarea echipamentului are un caracter preventiv și urmărește protejarea polițiștilor înainte ca o situație periculoasă să apară.
Poliția Capitalei: Riscul nu poate fi anticipat întotdeauna
Potrivit Poliției Capitalei, agenții care lucrează în stradă nu pot ști întotdeauna, înainte de a ajunge la o intervenție, care este situația reală pe care o vor întâlni.
În cazul apelurilor la 112, informațiile transmise echipajelor pot fi incomplete și provin, de cele mai multe ori, de la persoanele care au solicitat intervenția. Astfel, un apel care anunță un conflict sau o persoană agresivă poate să nu descrie în totalitate ceea ce se întâmplă la fața locului.
„În activitatea desfășurată în teren, polițistul nu are întotdeauna posibilitatea de a cunoaște, anterior ajungerii la locul intervenției, situația reală pe care trebuie să o gestioneze”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.
Odată ajunși la destinație, polițiștii pot descoperi că sunt implicate mai multe persoane, că acestea sunt agresive sau că în zonă există obiecte care ar putea fi folosite pentru acte de violență.
De ce trebuie purtată vesta înainte de apariția pericolului
Poliția Capitalei argumentează că o intervenție se poate schimba radical în doar câteva secunde. Din acest motiv, echipamentul de protecție trebuie purtat înainte ca un risc concret să devină evident.
„Rolul echipamentului de protecție este tocmai acela de a preveni sau limita consecințele unui eveniment nedorit, nu de a fi utilizat abia după ce pericolul s-a manifestat”, au precizat reprezentanții instituției.
În opinia Poliției Capitalei, dacă agenții ar păstra vesta în autospecială și ar merge să o ia doar atunci când identifică un pericol, timpul de reacție ar putea crește considerabil.
În timpul unei intervenții, polițiștii nu pot întrerupe contactul cu persoanele implicate pentru a se întoarce la mașină, a recupera echipamentul de protecție și apoi a reveni la locul incidentului.
Un conflict verbal se poate transforma rapid într-o agresiune
Poliția Capitalei mai arată că activitatea polițiștilor nu se limitează la intervențiile generate de apelurile la 112. Agenții patrulează, verifică sesizări, interacționează cu oamenii și pot descoperi direct fapte care necesită intervenție.
Un polițist poate ajunge să constate o infracțiune în flagrant, să întâlnească o persoană agresivă sau să intervină într-o situație care, cu doar câteva momente înainte, părea lipsită de pericol.
„O situație care începe ca un simplu conflict verbal între mai multe persoane se poate transforma rapid într-o agresiune fizică, iar o persoană aparent cooperantă poate deveni violentă în momentul intervenției”, au explicat reprezentanții Poliției Capitalei.
Instituția susține că vesta trebuie privită ca un mijloc de protecție destinat activității în spațiul public, iar scopul său este prevenirea sau limitarea consecințelor unei eventuale agresiuni.
Sindicatul Europol critică purtarea vestei timp de opt ore
Poziția Poliției Capitalei vine după ce Sindicatul Europol a criticat modul în care este aplicată măsura.
Sindicaliștii au prezentat reacțiile pielii unui polițist care ar fi purtat timp de aproximativ opt ore vesta antiînjunghiere peste cămașa de intervenție, conform dispozițiilor superiorilor.
Europol susține că, după perioada respectivă, pielea agentului era vizibil înroșită în zona în care a fost purtat echipamentul.
Sindicatul consideră că vesta antiînjunghiere este un echipament de protecție și nu ar trebui tratată drept un accesoriu care trebuie purtat permanent, indiferent de activitatea desfășurată.
„Aparent, este mai important să fie respectată o dispoziție rigidă decât să existe logică, echilibru și preocupare reală pentru sănătatea și siguranța polițistului”, au transmis reprezentanții Europol.
Polițiștii rutieri nu sunt vizați de măsură
Poliția Capitalei a precizat că măsura privind portul vestei de protecție nu se aplică polițiștilor rutieri.
Instituția subliniază că echipamentul este destinat polițiștilor care își desfășoară activitatea în spațiul public și care, prin natura atribuțiilor, pot ajunge în situații cu un nivel de risc dificil de anticipat.