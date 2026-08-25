Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 14:22

Poliția Capitalei reacționează după criticile lansate de Sindicatul Europol privind obligativitatea purtării vestelor antiînjunghiere de către polițiștii care desfășoară activități în teren. Sindicaliștii au prezentat inclusiv imagini cu reacțiile pielii unui agent care ar fi purtat timp de opt ore vesta peste cămașa de intervenție.

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