Facturile la curent ar putea crește chiar dacă ai făcut economie. De ce vor plăti românii sume diferite din toamnă

Românii care și-au redus consumul de energie electrică ar putea primi facturi mai mari în lunile următoare. După eliminarea plafonării prețurilor, costurile nu vor crește însă în același mod pentru toți consumatorii, conform Realitatea PLUS.
Valoarea facturii va depinde de furnizor, de strategia acestuia și de modul în care a cumpărat energia electrică. Diferențele se vor vedea în special în cazul companiilor care au achiziționat cantități mari de energie în perioadele zilei în care prețurile sunt ridicate.
Facturile vor fi calculate după un nou sistem
Din această toamnă, odată cu eliminarea plafoanelor, tariful final va fi influențat direct de strategia fiecărui furnizor. Vor conta tipul de piață de pe care a fost cumpărată energia, dar și intervalele orare în care au fost făcute achizițiile.
„Facturile la energie vor fi calculate după un sistem complet nou din această toamnă, odată cu eliminarea plafoanelor de preț. Ei bine, noul tarif final depinde direct de strategia pe care o are fiecare furnizor de electricitate, respectiv de tipul de piață pe care îl accesează și de orele la care a cumpărat acea energie electrică.”
Cele mai mari prețuri se înregistrează, de regulă, în perioadele cu un consum ridicat. Este vorba despre intervalul 6:00-9:00 dimineața și despre orele 18:00-22:00 seara.
„Oamenii vor simți cel mai puternic aceste diferențe în plus la facturile la energie în funcție de vârfurile de consum, respectiv dimineața, în intervalul 6:00-9:00, și seara, în intervalul 18:00-22:00, atunci când tarifele din piață știm cu toții că ating cote maxime.”
Cu cât ar putea crește factura unei gospodării
Pentru o gospodărie cu un consum lunar de aproximativ 200 kWh, calculat la un tarif mediu de 1,53 lei pentru fiecare kWh, diferența ar putea ajunge până la 36 de lei de la o lună la alta. Suma finală poate varia însă considerabil, în funcție de furnizorul ales. Astfel, două gospodării cu un consum asemănător ar putea primi facturi diferite dacă au contracte încheiate cu furnizori diferiți.
„Dar haideți să vedem și impactul financiar, cum îl va simți fiecare român în parte în buzunarul lui, pentru că, pentru un tarif mediu, de exemplu, care este calculat undeva la nivelul de 1 leu și 53 de bani pe kilowatt-oră și la un consum al unei gospodării obișnuite undeva la 200 kWh pe lună, diferența în plus de la o lună la alta s-ar putea ridica până la 36 de lei. Valoarea facturii, să știți, s-ar putea să difere foarte mult în funcție de furnizorul pe care îl veți alege.”
ANRE și Consiliul Concurenței ar putea verifica scumpirile
ANRE și Consiliul Concurenței pot avea un rol important în verificarea noilor tarife. Cele două instituții au acces la informații despre costurile și achizițiile furnizorilor și pot analiza dacă majorările sunt legale și justificate. Eventualele măsuri adoptate în urma controalelor ar putea influența și sumele pe care românii le vor plăti în facturile următoare.
„Bineînțeles că sunt și aici două instituții foarte importante care pot juca un rol esențial: vorbim de ANRE, dar și de Consiliul Concurenței, care ar putea verifica dacă majorările de costuri la furnizorii de electricitate sunt legale sau sunt justificate, întrucât au acces la informații detaliate de la acești furnizori.”
„Aceste măsuri pe care cele două instituții le-ar putea lua ar putea influența, până la urmă, și valoarea facturilor.”