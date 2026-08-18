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Economie· 2 min citire
Costul creditelor în lei se modifică de la 1 iulie: IRCC coboară la 5,56%, în timp ce ROBOR stagnează. Euro și dolarul urcă în raport cu leul
Foto/Arhivă
„IRCC scade la 5,56% pentru perioada iulie-septembrie 2026, oferind o gură de aer creditelor mai noi, în timp ce ROBOR la 3 și 6 luni își păstrează valorile la 5,84% și 5,92%. Ajustările influențează direct toate împrumuturile în lei cu dobândă variabilă.”
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