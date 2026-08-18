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Economie· 2 min citire

Costul creditelor în lei se modifică de la 1 iulie: IRCC coboară la 5,56%, în timp ce ROBOR stagnează. Euro și dolarul urcă în raport cu leul

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 16:07

„IRCC scade la 5,56% pentru perioada iulie-septembrie 2026, oferind o gură de aer creditelor mai noi, în timp ce ROBOR la 3 și 6 luni își păstrează valorile la 5,84% și 5,92%. Ajustările influențează direct toate împrumuturile în lei cu dobândă variabilă.”

Piața financiară din România marchează noi evoluții la începutul celui de-al treilea trimestru din 2026. Românii cu împrumuturi în monedă națională resimt diferențiat ajustările indicilor de referință, în timp ce piața valutară consemnează o ușoară depreciere a leului față de principalele valute.

IRCC scade ușor: Cum se calculează și de ce reacționează mai lent

Pentru trimestrul III (1 iulie – 30 septembrie 2026), Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) a fost fixat la 5,56%, înregistrând o reducere marginală de 0,02 puncte procentuale față de valoarea anterioară (5,58%).

Spre deosebire de alți indicatori, IRCC reflectă media dobânzilor la tranzacțiile efective dintre bănci, însă ajunge în contractele persoanelor fizice cu o întârziere de trei luni. Din cauza acestui decalaj temporal, scăderile sau creșterile de pe piața monetară se transmit treptat în ratele lunare ale creditelor acordate după luna mai 2019.

ROBOR la 3 și 6 luni rămâne nemodificat

În paralel, indicii ROBOR își mențin valorile, semnalând o stare de echilibru în ceea ce privește lichiditatea interbancară și politica monetară a BNR:

  • ROBOR 3M (trei luni): Stagnează la 5,84%.

  • ROBOR 6M (șase luni): Rămâne la nivelul de 5,92%.

Acești doi parametri influențează direct costul împrumuturilor vechi, contractate înainte de introducerea IRCC, precum și o parte din creditele companiilor.

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