Asigurările pe înțelesul tău: casă, viață și sănătate

Scris de Catalina Anghel Publicat: 6 oct. 2026, 10:37

Ai citit vreodată până la capăt termenii și condițiile unei aplicații? Nu ești singurul. Cu polițele de asigurare se întâmplă cam la fel: le semnăm, le punem într-un dosar (sau într-un folder cu un nume creativ, gen „acte_final_v2”) și sperăm să nu avem nevoie de ele. Doar că, în ziua în care chiar ai nevoie, e bine să știi ce scrie acolo. Așa că am tradus pe limba tuturor ce acoperă trei polițe des întâlnite.

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