Asigurările pe înțelesul tău: casă, viață și sănătate

Ai citit vreodată până la capăt termenii și condițiile unei aplicații? Nu ești singurul. Cu polițele de asigurare se întâmplă cam la fel: le semnăm, le punem într-un dosar (sau într-un folder cu un nume creativ, gen „acte_final_v2”) și sperăm să nu avem nevoie de ele. Doar că, în ziua în care chiar ai nevoie, e bine să știi ce scrie acolo. Așa că am tradus pe limba tuturor ce acoperă trei polițe des întâlnite.
Casa ta și polița pe care o ai deja (chiar dacă nu-ți amintești de ea)
Dacă ești proprietar în România, trebuie să ai, prin lege, polița obligatorie PAD. Ea intră în scenă în trei situații majore: cutremur, inundație și alunecare de teren, si acoperă suma maximă de 20.000 euro. Pentru restul peripețiilor de zi cu zi, polița obligatorie ridică din umeri. Mașina de spălat a vecinului de sus a decis să ți se alăture în sufragerie? Un scurtcircuit ți-a transformat bucătăria într-un mic șantier? Cineva a intrat prin efracție cât erai la mare? Pe PAD nu te poți baza în niciuna dintre aceste situații.
Aici își face loc polița facultativă, care se adaugă peste cea obligatorie și se croiește pe nevoile tale. Poate acoperi incendiul, furtul prin efracție, apa venită de la vecini sau avariile la instalațiile de apă, de încălzire și la cea electrică, iar unele polițe trimit chiar un specialist să rezolve problema. Și nu contează doar pereții: poți asigura și electrocasnicele, hainele sau alte bunuri din casă.
Dacă ți-ai luat locuința prin credit, banca îți va cere oricum să o asiguri. Partea bună e că nu mai ai nevoie de programări sau de drumuri la vreun birou: asigurarea locuintei online se rezolvă în câțiva pași, de pe telefon, între două episoade din serialul preferat.
Asigurarea de viață nu e un subiect doar pentru zile ploioase
Da, sună serios. Și chiar este, pentru că rostul ei e să le ofere celor dragi un sprijin financiar dacă viața o ia pe un drum greu. Dacă ai un credit, copii sau oameni care se bazează pe veniturile tale, merită să te uiți la ea acum, nu „când o să am timp”. Pachetele se adaptează la ce ai nevoie, iar polița se încheie pe un an sau pe termen lung.
Partea mai puțin cunoscută? Pentru mulți, asigurarea de viata vine la pachet cu ceva ce poți folosi încă de azi: acces la telemedicină. Cel mic are febră sâmbătă noaptea? Te întrebi dacă poți lua două medicamente împreună chiar în a doua zi de Crăciun? Vorbești cu un medic online sau la telefon, 24/7, fără să cauți disperat o gardă deschisă.
Nu ești în sistemul public de sănătate? Există variante și pentru tine
Programatorul venit din altă țară, colega de proiect care s-a mutat de curând aici, antreprenorul care și-a deschis firma în România: nu toți sunt acoperiți de sistemul public de sănătate. Iar o urgență medicală nu întreabă de acte. Pentru astfel de situații, asigurarea pentru expati acoperă costurile medicale în caz de urgență, boală sau accident, în clinici de stat sau private, cu pachete gândite atât pentru obținerea vizei, cât și pentru permisul de ședere.
În funcție de pachet, poate include consultații și analize, spitalizare, operații, tratamente dentare după un accident și repatrierea în țara de origine. Mecanismul e ușor de ținut minte: mergi la clinica pe care o preferi, te tratezi, plătești, apoi deschizi un dosar de daună și îți recuperezi banii. Singura regulă de aur: păstrează facturile.
Mic interogatoriu înainte de semnătură
Înainte să semnezi orice poliță, fă-ți un mic interogatoriu: află ce situații sunt acoperite și ce rămâne pe dinafară, care e suma maximă pe care o poți primi pentru fiecare risc și cum se deschide o daună, cu tot cu actele necesare. Răspunsurile stau în condițiile contractuale. Nu, nu sunt lectura ideală pentru o seară de vineri, dar cele câteva minute petrecute cu ele te scutesc de surprize exact atunci când ai cel mai puțin chef de ele.
Pe scurt, o poliță pe care o înțelegi valorează mult mai mult decât una uitată într-un sertar. Alege ce contează pentru tine acum, fie că e casa, familia sau un medic la un telefon distanță, și începe cu asta. Restul se adaugă pe parcurs, pe măsură ce viața ta capătă capitole noi.