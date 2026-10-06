Motorina a devenit un lux. Fermierii culeg porumbul cu mâinile
Prețurile crescute la motorină au efecte grave și în rândul fermierilor. Aceștia au ajuns să culeagă porumbul cu mâinile goale, ca pe vremuri, deoarece nu își mai permit să alimenteze mașinăriile speciale de cules.
Motorină scumpă, oamenii culeg porumbul ca pe vremuri
Prețul ridicat al motorinei îi obligă pe unii fermieri să renunțe la utilajele agricole și să se întoarcă la metodele de altădată. Porumbul este cules manual, direct de pe câmp, pentru ca oamenii să reducă cheltuielile cu combustibilul.
Fermierii renunță la utilaje din cauza motorinei scumpe
Costurile tot mai mari îi pun în dificultate pe agricultori, mai ales în perioada recoltării. Pentru fermierii care trebuie să lucreze suprafețe importante, folosirea tractoarelor și a utilajelor agricole presupune cheltuieli semnificative cu motorina.
În aceste condiții, unii au ales o soluție care amintește de agricultura de odinioară: culeg porumbul cu mâna.
Oamenii petrec ore întregi pe câmp, desprind știuleții manual și îi transportă apoi până la remorci. Munca este mult mai grea și durează considerabil mai mult decât recoltarea mecanizată, însă fermierii spun că nu își mai permit să suporte costurile combustibilului.
„Culegem cu mâna, cum ne-au învățat bătrânii”
Unul dintre fermieri explică faptul că metoda manuală a devenit o alternativă la folosirea utilajelor.
„Culegem cu mâna, cum ne-au învățat bătrânii demult. Nu avem utilaje. E scumpă motorina în ziua de azi, nu putem numai să băgăm utilajul”, a explicat acesta.
După ce porumbul este cules, oamenii îl încarcă în remorci și urmează să decidă cum îl vor folosi.
Pentru micii agricultori, recolta nu este destinată neapărat vânzării. Porumbul poate reprezenta o resursă importantă pentru gospodărie și pentru animalele crescute în fermă.
Porumbul ajunge hrană pentru animalele din gospodărie
Fermierii spun că recolta va fi folosită în funcție de necesitățile fiecărei gospodării.
Porumbul poate ajunge la porci, cai, vaci și găini, fiind o componentă importantă a hranei pentru animale.
Astfel, munca depusă pe câmp este esențială pentru asigurarea hranei în gospodărie, însă costurile ridicate ale motorinei fac tot mai dificilă utilizarea utilajelor pentru recoltare.
În loc să economisească timp cu ajutorul mecanizării, oamenii sunt nevoiți să investească propriul efort fizic pentru a strânge recolta.
Recoltarea manuală înseamnă ore întregi de muncă
Culegerea porumbului fără utilaje presupune un volum mare de muncă. Fermierii lucrează de dimineață până seara, iar după recoltare urmează transportul știuleților și depozitarea lor.
Pentru cei care au suprafețe mai mari, revenirea la metodele tradiționale poate însemna zile sau chiar perioade mai lungi de lucru, în funcție de cantitatea de porumb care trebuie strânsă.
Totul este făcut pentru a reduce consumul de motorină și, implicit, cheltuielile fermei.
Motorina scumpă pune presiune pe agricultori
Prețul combustibilului influențează direct costurile agriculturii. Tractoarele și combinele sunt indispensabile pentru fermele moderne, însă utilizarea lor presupune consumuri importante de motorină.
Atunci când prețul combustibilului crește, agricultorii trebuie să decidă dacă își permit să folosească utilajele sau dacă pot face anumite lucrări manual.
În cazul fermierilor care culeg acum porumbul cu mâna, diferența se traduce prin ore suplimentare de muncă și efort fizic considerabil.
Fermierii se tem că perioada cu prețuri ridicate va continua
Nici perspectivele pentru următoarea perioadă nu sunt încurajatoare pentru agricultorii care încearcă să-și reducă cheltuielile.
Potrivit informațiilor prezentate, prețurile ridicate la motorină ar urma să se mențină până la finalul anului. Pentru fermieri, acest lucru poate însemna costuri suplimentare pentru lucrările agricole și pentru transportul recoltelor.
În aceste condiții, pentru unii agricultori, tehnologia modernă ajunge să fie înlocuită de metodele folosite de generațiile trecute. Porumbul este cules din nou cu mâna, nu pentru că utilajele nu ar exista, ci pentru că alimentarea acestora a devenit prea costisitoare.
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