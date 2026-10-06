Motorina a devenit un lux. Fermierii culeg porumbul cu mâinile

Publicat 6 oct. 2026, 10:27 Actualizat 6 oct. 2026, 10:28

Prețurile crescute la motorină au efecte grave și în rândul fermierilor. Aceștia au ajuns să culeagă porumbul cu mâinile goale, ca pe vremuri, deoarece nu își mai permit să alimenteze mașinăriile speciale de cules.

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